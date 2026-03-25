Nestátní lesníci zvou popáté na Den otevřených lesů, bude skoro na 30 místech

Nestátní lesníci zvou popáté veřejnost na procházky s programem. Den otevřených lesů bude v sobotu 23. května na třech desítkách míst v Česku. Pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové. Cílem akce je přibližovat principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a vysvětlovat časté mýty spojené s péčí o les, uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.
"Vnímáme, že se povědomí veřejnosti o přístupu nestátních vlastníků lesů k hospodaření v lesích pozvolna mění k lepšímu, a mnohé se nám podařilo vysvětlit nebo i vyvrátit," uvedl Svoboda. Organizovat Den otevřených lesů začalo sdružení v době, kdy lesníci čelili nejhorším dopadům kůrovcové kalamity. "Dnes už mohou lidem ukazovat první výsledky obnovy lesů a jejich přizpůsobování na klimatickou změnu," uvedl.
Vloni se do akce zapojilo také okolo 30 lesních hospodářství. V součtu přišly tisíce lidí. Letos se podle webu Dne otevřených lesů mohou lidé vydat třeba na dvoukilometrový okruh se soutěžemi pro děti v lesích města Jihlavy, podívat se mohou i do církevních lesů u Olomouce. Městské lesy v Českém Brodě zvou na komentované procházky s lesním správcem, ukázky lesních strojů a lesnických činností do Ekocentra Vrátkov. Program připravují také například veřejná obchodní společnost Občanský les Trhový Štěpánov ve Středočeském kraji nebo Městské lesy Volary na Šumavě.
SVOL je dobrovolná profesní organizace sdružující vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Má 736 členů s celkovou výměrou lesů okolo 545.000 hektarů, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.