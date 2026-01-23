Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Případ se podle zjištění serveru Novinky.cz týká nevhodných poznámek, dotyků a sexuálně laděných zpráv, které dle průzkumu některý z učitelů České zemědělské akademie adresoval tamním studentkám. Web uvedl, že k nevhodnému chování docházelo od roku 2024.
„Škola provedla určitá opatření, především s ohledem na ochranu dětí. Ale zatím nejsou žádné extra významné závěry, stále se všechno prošetřuje. A já k tomu vlastně asi ani víc říct nemůžu, jelikož se to týká mladistvých,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel zmiňované školy Zdeněk Smištík.
Podnět inspekce byl podle policie obecný a týkal se upozornění na nevhodné chování učitelů. „V tuto chvíli je vše na počátku šetření, podnět jsme takto od České školní inspekce přijali, ale samozřejmě je to počátek, všechno teprve budeme zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
„Z hlediska etického kodexu učitele a etického kodexu zaměstnance školy došlo určitě k pochybení. Pak jsou některé věci nad rámec přezkoumatelnosti České školní inspekce,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.
„Nemám informace, že by tam byly nějaké fotky nebo videa, je to spíš textové, byť s erotickým nádechem. Z naší strany to bylo nevhodné vulgární chování, nevytváření bezpečného prostředí a nezdravé klima ve třídě, kterým se někdo může cítit ponižovaný,“ dodal.
Na policii teď podle něj je, aby ověřila závažnost a také pravost elektronické komunikace.
Podle Kováře škola každopádně o nevhodném chování věděla, byla ale nedůsledná a nedařilo se jí ho odstranit. Teď by měla udělat další nápravné kroky. ČSI je zřejmě ještě do konce tohoto školního roku bude chtít zkontrolovat.
„No nedůsledná... Ta informace ke mně dorazila na konci října a od té doby jsem věc intenzivně řešil. Ale víte co, ono je strašně jednoduché někoho obvinit. Je to velmi citlivá záležitost, která se musí pořádně vyšetřit,“ brání se Smištík.
„Jakmile se tady ty interní věci šetří, objevil se okamžitě tábor, který stojí za pedagogem, a zbytek je potom na druhém pólu. Ale že by to celkově mělo nějaký větší vliv na chod školy a atmosféru, to si nemyslím,“ nechal se slyšet Smištík.
Určité pochybení ze strany pedagoga připouští. „Proto jsme se po konzultaci s právníky a odborem zřizovatele dohodli, že proběhne vůči zaměstnanci výtka a budeme monitorovat stav, který je. Vytýkací dopis je prozatím adekvátní a případné rozvázání pracovního poměru necháme až po závěrech policie,“ oznámil.
Rodiče škola informovala
Policie uvedla, že v oznámení od ČŠI se mluvilo o nevhodném chování učitelů vůči studentkám i studentům. „Ano, z anonymních dotazníků zaznělo, že těch chování bylo víc. Také těch vytýkacích dopisů šlo nakonec víc, ale byly různého charakteru. Znovu opakuji, že nyní čekáme, jak dopadne šetření policie,“ hlásil ředitel České zemědělské akademie.
Každopádně už s předstihem raději obeslal rodiče studentů s informacemi. „Poslal sem jim nějaké naše stanovisko, aby je případně to, co vyjde z médií, nevyděsilo. Zdůraznil jsem, že se maximálně snažím zachovat bezpečí jejich dětí. A přidal jsem i kontakty na všechny pracovníky školního poradenského pracoviště,“ vysvětloval.
Zřizovatelem České zemědělské akademie je Kraj Vysočina. Náměstek hejtmana pro školství Pavel Řehoř (ANO) se k situaci zatím vyjádřit nechtěl. „Aktuálně to řešíme, ale v téhle fázi to určitě nebudeme komentovat. Je to docela citlivá věc,“ uvedl pouze.