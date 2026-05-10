Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely Církve československé husitské. Vyplývá to z webu akce, která letos bude 29. května. V Jihlavě, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích program připomene Jana Bulu a Václava Drbolu, kněze, kteří budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. Slavnost dovršující proces jejich blahořečení bude 6. června v Brně.
V jihlavském kostele svatého Jakuba připomenou farníci popravené kněze výstavou a promítáním animovaného filmu o jejich životě. V kostele svatého Jana Křtitele ve Velké Bíteši na Žďársku to kromě animovaného filmu bude i čtení a divadelní zpracování příběhu Jana Buly. V Moravských Budějovicích na Třebíčsku přiblíží osudy těchto kněží přednáška Josefa Janouška v kostele svatého Jiljí.
Někde se lidé při Noci kostelů podívají také do kostelních krovů, věží a far a ve Velké Bíteši i do hrobky za kostelem. Připravené pro ně někde budou farní kavárny či ochutnávky mešních vín. Noční prohlídky běžně nepřístupného kostelního krovu a historického hodinového stroje nabídne kostel svatého Ignáce v Jihlavě. V krajském městě bude program celkem na osmi místech.
V Havlíčkově Brodě budou moci lidé navštívit šest církevních staveb, v Třebíči se jich otevře pět. K Noci kostelů se připojí i v menších sídlech. Přístupné budou například středověké kostelíky pod hradem Lipnice, které jsou v Dolním Městě, Loukově a Řečici. Ve Stránecké Zhoři na Žďársku bude možné navštívit kapli v obnovovaném zámku.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni, kde se v roce 2005 uskutečnila první Noc kostelů. V Česku bylo v letošním 18. ročníku do tohoto týdne přihlášených okolo 1650 kostelů. Společným tématem je Odvaha.