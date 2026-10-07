Nová galerie české krajinomalby ve Světlé nad Sázavou je ve sklářské firmě

Nová galerie ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku je věnovaná české krajinomalbě z 19. století a první poloviny 20. století. Mezi třemi stovkami obrazů jsou mimo jiných díla Antonína Chittussiho, Julia Mařáka a jeho žáků včetně Antonína Slavíčka, Josefa Ullmanna, Františka Kavána či Jaroslava Panušky, který žil v nedalekém Kochánově. Muzeum a galerii v prostorách firmy Aurum - Crystal zaměřené na sklo vytvořil podnikatel Martin Kopecký z vlastní dlouho budované sbírky. Veřejnosti je expozice v sousedství světelského zámku přístupná od září.
"Obrazy sbírám celoživotně. Postupem času jsem dospěl k tomu, že bych je rád zpřístupnil pro širokou odbornou i laickou veřejnost," řekl Kopecký ČTK. Součástí sbírky je archiv s dokumenty a předměty spojenými s osobnostmi výtvarného umění. Letos bude mít muzeum a galerie otevřeno do 20. listopadu ve všedních dnech. Příští rok bude expozice přístupná od dubna do podzimu včetně sobot.
Ke sklu se Kopecký profesně dostal i díky tomu, že vyrůstal ve Světlé nad Sázavou známé sklárnami, pracovali v nich jeho rodiče. Obrazy se mu líbily od mládí. "Ve skle jsem podnikal a obrazy jsem si sbíral pro radost," uvedl. Firma Aurum - Crystal, již založil, vyrábí převážně užitkové designové sklo. Produkuje ho ve spoupráci s tamní sklárnou Crystal Bohemia a víc než 90 procent exportuje.
Muzeum a galerie je v nově upraveném patře firemní budovy. Výstavní prostory jsou i barevností stěn rozdělené na dvě části. Úvodní intimnější expozice je stálá a je věnovaná hlavně Mařákovcům, tedy žákům Julia Mařáka, který v letech 1887 až 1899 vedl krajinářskou školu na pražské Akademii výtvarného umění. Zastoupené jsou práce čtyř desítek malířů.
Ve druhé části se budou výstavy obměňovat, a to i ve spolupráci s jinými galeriemi. "Příští rok bude zaměřen na malíře Jaroslava Panušku u příležitosti 155. výročí jeho narození," řekl sběratel.
Jaroslav Panuška (1872 až 1958) přivedl v roce 1921 do Lipnice nad Sázavou spisovatele Jaroslava Haška, který tam strávil zbytek života. Za Panuškou jezdil do tohoto kraje také třeba malíř Josef Lada, uvedl Kopecký. V Kochánově u Světlé nad Sázavou si pak Panuška postavil srub s ateliérem, v němž se později s rodinou usadil natrvalo. Pohřbený je na světelském hřbitově. V galerii už jsou k vidění jeho krajiny i díla s pohádkovými motivy a náměty z pravěku. Další Panuškovy obrazy restaurátoři čistí a ošetřují, aby byly připravené pro výstavu. "Pak máme předměty osobního užívání, jako je křeslo, malířský stojan, cestovní truhla, máme i fotografie z jeho života a různé písemnosti," řekl Kopecký.
Muzeum & galerii české krajinomalby 19. a 20. století spravuje spolek. Kopecký ho založil a přizval do něj další zájemce o umění.