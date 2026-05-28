Nová sgrafita na městském domě ve Žďáru nad Sázavou připomínají typografa Kalába

Městskou budovu na žďárském náměstí nově zdobí sgrafita. Připomínají typografa Methoda Kalába (1885 až 1963), který se narodil v blízké vesnici Veselíčko. Jeho siluetu a vznášející se písmena dnes do téměř čerstvé omítky na boční stěně domu se svým týmem vyškrabal výtvarník Josef Zlamal. O něco dřív už vyzdobil reliéfy i nízké boční zídky. Dílo vzniklo při nynější rekonstrukci budovy.
Sgrafita s písmeny věnovaná Kalábovi, uznávanému grafiku, ilustrátoru, tiskaři, typografovi a tvůrci písma dnes pokryla zeď s rozlohou skoro 80 metrů čtverečních. "S ohledem na jeho profesní zaměření nám přišlo, že by to mohla být taková přirozená forma, jak vyjádřit jeho osobu," řekl Zlamal.
Sgrafita mají jemnou barevnost. Světlá omítka byla na zeď nanesená ve čtvrtek. Pak na ni výtvarník se svými kolegy rozkreslil připravený motiv, který od dnešního rána ručně vyškrabávali. Celý obraz ještě kolemjdoucí nevidí, lešení u něj je zatím překryté textilií.
"Vždycky první den se nahazuje a druhý den škrabe," řekl Zlamal ke vzniku sgrafit. Podotkl, že při práci je potřeba přemýšlet a důležitá je souhra všech zúčastněných. Není to jeho největší plocha se sgrafity, už jimi pokrýval i 500 metrů čtverečních. Toto větší dílo ale vznikalo po částech několik dní.
Budova bývalého městského úřadu na žďárském náměstí Republiky je ze 70. let minulého století. Úředníci se z ní odstěhovali v roce 2004. Prostory pak město pronajímalo. Radnice uvedla, že po nynější rekonstrukci za 82 milionů korun bez DPH bude dům dál sloužit pro administrativní účely a budou v něm ordinace zubařů.