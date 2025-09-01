Brodská škola byla zralá na uzavření, dnes má nejmodernější učebny ve městě

Martin Vokáč
  15:52aktualizováno  15:52
Předlouhých 40 let trvalo, než v Havlíčkově Brodě přibyl nový školní pavilon. Za bezmála 120 milionů korun ho vedení města nechalo postavit u Základní školy Konečná. Nahradil dávno dosloužilé křídlo, které bylo od počátku budováno jako provizorní. Škole přitom hrozilo uzavření.

Pojďme nejprve trochu do historie. Byl zrovna přelom července a srpna roku 2005, když Havlíčkův Brod zasáhla bouřka se silnou vichřicí. Prudký vítr se opřel do jednoho z původních pavilonů Základní školy Konečná budované z ezalitových desek plných azbestu a napáchal značné škody. Poškodil střechu, vyvalil zdi a vytloukl okna.

V nově otevřeném pavilonu ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě je 11 odborných tříd, školní klub a družina.
Slavnostní otevření nového pavilonu ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě se konalo stylově 1. září 2025.
Vybudování nového pavilonu školy přišlo na 119 milionů korun.
Několik měsíců trvalo, než zastupitelé rozhodli, co s pavilonem vlastně budou dělat. Nervózní rodiče se obávali demolice a postupného utlumování kapacity, což by vedlo až k zániku školy. Město nakonec nechalo pavilon skutečně zbourat, byť se zaručilo, že školu nezruší.

A nyní se přesuňme do současnosti. Na místě poničeného a později zbouraného křídla stojí zcela nová stavba s mateřskou školou. A symbolicky v pondělí 1. září k ní přibyl i další zcela nový pavilon, který nahradil další původní budovu stavěnou v 80. letech ze stejného materiálu.

Brod rozhodne, kterou školu vylepší. Čáru přes rozpočet mu udělaly dotace

„Není tak dávno doba, kdy město uvažovalo o zrušení této školy. Ale vybojovalo se to, škola zůstala stát,“ zmínil místostarosta pro oblast školství Vladimír Slávka (ANO).

Další roky však trvalo, než se radnice pustila do obnovy dalších částí školy. „Obdivoval jsem personál, že dokázal v maringotce z překližky tak dlouho fungovat,“ dodal v narážce na původní vzhled pavilonu.

„Původní pavilon byl skutečně nevyhovující, stavebně a materiálově. Byl postaven z ezalitových desek, které obsahují azbest. Hodně se mluvilo o jejich škodlivosti, byť hygiena tu nikdy překročení žádných limitů nezjistila,“ zmínila ředitelka škola Jana Beránková.

40 milionů se městu vrátilo

Během posledních dvou let proto nechalo město na místě nevyhovujícího postavit pavilon zcela nový, čtyřpodlažní. Vyšlo ho to na 119 milionů korun, přičemž 40 milionů získalo zpět z dotací. Škola, která před dvaceti lety byla zralá na ukončení provozu, je tak dnes nejmodernější ve městě.

V novém pavilonu je celkem 14 tříd. Jedenáct z nich je odborných učeben na fyziku, chemii, jazyky, matematiku, přírodopis, dějepis nebo třeba informační technologie. V další třídě je pak umístěn školní klub, ve dvou v přízemí školní družina. K tomu se do pavilonu vměstnaly kabinety i kanceláře pro kompletní vedení školy. Kapacita školy se nezměnila, zůstala i nadále na 300 žácích.

„Školství se posunulo. Děti se mnohem častěji při výuce dělí na menší skupinky. Na to dispozice původních škol vůbec nemyslely,“ poznamenal starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Brodské základní školy se opět začínají plnit, žádostí o odklad je méně

Nové prostory začne škola využívat hned od druhého září. Byť si je vědoma, že ještě pár nedodělků objeví. Pavilon se totiž podařilo dokončit doslova na poslední chvíli. „Opravdu to bylo o chlup. Že se vzdáváme odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí, jsem podepisoval dnes ráno,“ líčil v pondělí 1. září před polednem Stejskal.

Ještě v červnu místostarosta Slávka hovořil v souvislosti s budováním školního pavilonu až o měsíčním zpoždění stavební firmy. Už plánoval, jak vysoké penále firmě Geosan za překročení termínu město udělí. A zároveň se školou řešil, jak v září výuku zajistit. Nakonec stavebníci termín stihli a vysokému penále se vyhnuli.

„Stal se klasický zázrak. Opět se potvrdilo, že když už skutečně hodně hoří koudel u jistého místa, všechno nakonec dobře dopadne. Všechny strany pro to nakonec udělaly maximum. Speciálně vyzdvihnout musím personál školy, který tu poslední dva týdny byl dnem i nocí a prostory na zahájení školního roku dokázal připravit,“ řekl Slávka.

Ředitelské volno škola použít nemusela

„Nastoupili jsme ve středu předminulý týden. Týden a půl jsme tu dřeli, stěhovali, uklízeli, kdo co mohl, pomohl. Zvládli jsme to,“ zhluboka si oddechla Jana Beránková.

V záloze měla pět dnů ředitelského volna i případné přestěhování dětí a tříd, což ale vždy kvůli personálnímu zajištění přesunů a doprovodů působí velké potíže.

Ostatně těch si škola, personál i děti užily za poslední dva roky skutečně dosyta. Dvě třídy se kvůli demolici a stavbě musely z areálu vystěhovat zcela. Azyl našly ve volnočasovém AZ Centru ve středu města. Po necelé dva roky na Konečné fungovala výdejna obědů mimo budovy provizorně sestavená z kontejnerů.

Žáci se už nemusí učit v jídelně a na chodbách, z půdy mají nové odborné učebny

Otevřením školního pavilonu na Konečné se pro Brod uzavřela dosud nevídaná a velice intenzivní kapitola, kdy se pustil do dvou obřích investic ve školách najednou. Současně se budovala půdní vestavba za 64 milionů s osmi odbornými třídami a bezbariérový přístup v Základní škole V Sadech. Město je společně se školou slavnostně otevřelo v červnu.

Další takový školní stavební projekt už město v záloze nemá. Na nějaký čas si dá od tak vysokých investic do areálů škol pokoj. „Spíš budeme řešit menší kosmetické vady na dalších školách. Toto byla i přes dotace finanční darda, která se v součtu blížila čtvrt miliardě,“ podotkl Vladimír Slávka.

1. září 2025

