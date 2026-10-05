Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku, kde roste i kriticky ohrožený lýkovec vonný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun z operačního programu Životní prostředí. Krajská rada dnes rozhodla o podání žádosti o vyplacení části peněz na práce provedené v letošní první etapě. Novinářům to potvrdil hejtman Martin Kukla (ANO).
Rezervace s rozlohou skoro 20 hektarů je součástí evropsky významné oblasti údolí Jihlavy. Je u přehrady Mohelno nad zatopeným Dukovanským mlýnem. Kromě nízkých keříků růžově kvetoucího lýkovce vonného tam rostou i jiné druhy chráněných bylin, které nejsou jinde v kraji, například bažanka vejčitá a starček celolistý.
V krajské správě je na Vysočině přes 150 maloplošných zvláště chráněných území. Letos na jaře přibyla dvě nová, přírodní rezervace Hraběcí stolek na Žďársku a přírodní památka Frejlach na Pelhřimovsku. Obě mají shodně rozlohu okolo 20 hektarů. Hraběcí stolek se stal 67. přírodní rezervací a Frejlach 92. přírodní památkou v péči Kraje Vysočina.