V Jihlavě se dnes uskuteční ustavující sjezd Nové sociální demokracie (NSD), která vznikla letos v červnu a formuje se kolem expremiéra Vladimíra Špidly z bývalých členů ČSSD. Sjezd je otevřený všem členům a vedle volby vedení zahrne i debatu o programu.
Nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně.
Vedle pětasedmdesátiletého Špidly za stranou stojí právník a bývalý senátor Jiří Dienstbier nebo vysokoškolský pedagog Petr Pavlík.
Svého předsedu si podle stanov strana zvolí na dva roky. Špidla avizoval, že o předsednickou pozici usilovat nebude.