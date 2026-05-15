„Nyní se budou dělat projekční přípravy, pak podáme žádost o stavební povolení. Pokládky inženýrských sítí by mohly začít v roce 2028,“ řekl třebíčský starosta Pavel Pacal.
Družstevní zástavbu by měly tvořit bytové bloky o třech až čtyřech nadzemních patrech. V jejich přízemí budou prostory s obchody, službami a gastroprovozy.
„Máme velice dobré reakce. Lidé se hlásí, že by se chtěli zapsat do nějakých pořadníků. Nicméně to bylo zatím zveřejnění naší vize a ideje, my jsme to neprezentovali jako nabídku. Jsem rád za pozitivní odezvu, zájem je obrovský a my to v tomto duchu dál budeme připravovat k realizaci,“ řekl Pacal.
Úskalím projektu ještě před jeho začátkem může být spor se sousedem. Připomínky k městskému projektu podal vlastník pozemků a developer velkého projektu obytné zástavby v sousedství – třebíčská firma Agstav a její sesterská společnost V-STAV A.
Firma promýšlí další kroky
Developer chystá zástavbu lokality čtyřiačtyřiceti řadovými domy. Jeho projekt se jmenuje Nový Týn. „Vedlejší zástavba není vhodná k našemu záměru, původně tam měly být rodinné domy, ale změnila se jejich výšková úroveň, měly tam být dvoupodlažní a nyní to mohou být až čtyřpodlažní. Máme pocit, že to náš projekt znehodnocuje. Podávali jsme k tomu projektu města připomínky. Město je vyhodnotilo jako neopodstatněné, takže náš jednatel nyní promýšlí další kroky, jak dál postupovat,“ sdělil zástupce firmy V-STAV A Jan Raška.
Někteří ze stavebníků projektu Nový Týn nyní už podle Rašky žádají o stavební povolení a v příštím roce začnou se stavbami.
Městský projekt obytné zástavby Hájek III je rozdělen do šesti etap. „Urbanistická koncepce klade důraz na klidné vnitrobloky, které budou sloužit jako rekreační zázemí s dětskými hřišti, workoutovými zónami či komunitními zahradami. Páteří čtvrti se stane prodloužení ulice Manž. Curieových, které se napojí na ulici Táborskou,“ přiblížila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.
Dosud jsou vytvořeny územní studie pro úvodní etapy Hájek II a Hájek III, které určují charakter zástavby a její dopravní komunikace. „Prostor zde budou mít také viladomy s maximálně dvanácti byty a samostatné nebo řadové rodinné domy,“ dodala mluvčí Martakidisová.
Ve vnitroblocích bude rekreační zázemí s dětskými hřišti, workoutovými prostranstvími a komunitními zahradami. „Páteří čtvrti se stane prodloužení ulice Manž. Curieových, které se napojí na ulici Táborskou. Ostatní ulice budou mít zklidněný charakter. Pro zachování kvality veřejného prostoru je u bytových domů doporučeno parkování zapuštěné pod terén s využitím přirozeného sklonu území. V severní části čtvrti vznikne nový parčík,“ uvedla Martakidisová.
Byty chystají i další developeři
Nová škola by ve čtvrti vzniknout neměla. „Aktuální kapacita mateřských i základních škol v Třebíči je dostatečná a naddimenzovaná, takže nárůst obyvatel současná kapacita bez problémů pokryje,“ míní Pacal.
Kromě této městské iniciativy v Třebíči chystají i další developeři lokality pro bydlení. „Ostatní vhodné lokality jsme prodali soukromým developerům, kteří to rychleji uvedou v život. Není ve finančních možnostech města, aby postavilo tolik bytů naráz,“ řekl Pacal.
Město prodává dvacet parcel pro rodinné domy v lokalitě Nehradov nedaleko zámeckého areálu. Kromě toho má vyrůst 400 bytů v lokalitě Vídeňský rybník ve čtvrti Horka Domky.
Bytové domy s desítkami bytů již byly postaveny v lokalitě Modřínová. Stavba velkého bytového komplexu soukromého developera začala u Okrajové ulice.
„Aktuálně máme zmapováno, že vyjma těch našich družstevních bytů, které plánujeme, je v Třebíči ve výstavbě nebo v přípravě asi 1 700 bytů. Myslím, že ta zvýšená poptávka je v souvislosti s blížící se stavbou nových bloků v Dukovanech, ale není to vázáno na Dukovany. Všichni to připravují tak, aby to mělo do budoucna udržitelný rozvoj,“ míní Pavel Pacal.
Dvě miliardy korun jsou příliš
Podle jeho odhadů bude mít za deset let Třebíč asi 37 až 39 tisíc obyvatel. To je o 3 až 4 tisíce obyvatel více, než jich má město nyní.
Město podle Pacala nemá ekonomické možnosti, aby například plánovaných 580 družstevních bytů stavělo samo ze svých peněz. „Plánovaných 580 bytů by vyšlo na více než dvě miliardy korun, a to je více než desetinásobek našeho ročního budgetu na investice,“ pronesl třebíčský starosta.
Při družstevním stavebnictví po založení družstva družstevníci složí dvacet procent ceny a zbylou částku hradí banka úvěrem, kdy se splácení překlopí do nájemného na 30 let.
„Díky tomu, že jsme tu vizi zveřejnili, mě od té doby už kontaktovalo několik bankovních domů, které o tuto formu mají velký zájem,“ pravil starosta Pacal.