Jana Nedělková
  8:32aktualizováno  8:32
KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě na Moravě. Bohatý program se tam uskuteční již dnes.
Dvojice nizozemských akrobatů a filozofů Chris a Iros divákům festivalu KoresponDance předvede své pojetí blízkosti, důvěry a pohybu. | foto: Kai Hebestreit

„Tento den bude nabitý zážitky a špičkovými inscenacemi z oblasti současného tance a nového cirkusu. Těšit se lze na holandské duo Chris Iris a jejich performance GAP of 42, kde právě číslo 42 hraje hlavní roli, nebo na slovenský umělecký kolektiv Radical Empathy a jejich citlivou taneční performanci Sehr Langsam,“ přiblížila Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie, kde se bude festivalové dění z velké části odehrávat.

Dvojice nizozemských akrobatů a filozofů Chris a Iros divákům festivalu KoresponDance předvede své pojetí blízkosti, důvěry a pohybu.

Představení se konají jak dopoledne, konkrétně v půl jedenácté, tak v podvečer – v šest a poté v sedm hodin. V mezičasech lze využít i pohybové a taneční lekce s umělci.

Hodinu po poledni se workshop uskuteční v novoměstské nemocnici, ve čtyři odpoledne pak v Horácké galerii. První lekce bude více zaměřena na současný tanec, druhá na jednoduché akrobatické techniky a prvky.

Den a zároveň i celý festival zakončí v osm hodin večer otevřená lekce swingu.

