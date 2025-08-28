Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Jana Nedělková
  16:32aktualizováno  16:32
Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro tréninky nejsou ale ve městě dlouhodobě dostačující. Vyřešit to má nový areál, který už vzniká poblíž firmy Medin.

Fotbalisté Vrchoviny si musejí prozatím vystačit s travnatým hřištěm v novoměstské Tyršově ulici. Další přírodní sportoviště využívají ale i v okolních vesnicích, například v Pohledci nebo v Radešínské Svratce.

„Tréninky na Vysočině jsou ale vzhledem k podnebí obrovsky náročné, protože na přírodní trávě můžete trénovat tak čtyři, maximálně pět měsíců v roce. Zbylých sedm měsíců, kdy nám nepřeje počasí, jsme nuceni využívat umělou trávu,“ vysvětlil Jiří Janeček, šéftrenér mládeže a místopředseda SFK Vrchovina.

Sportovci tak doslova „vymetají“ umělé plochy všude po okolí – od menších hřišť přímo v Novém Městě až třeba po sportoviště v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Žďáře nad Sázavou. „S tím je pochopitelně spojené náročné dojíždění a také spousta peněz za pronájmy. Nový areál nám tak opravdu hodně pomůže,“ konstatoval Janeček.

Dluh fotbalu splacen?

Že podmínky nemají fotbalisté optimální, si uvědomují i lidé z novoměstské radnice. „Není rozhodně dostačující, aby měli fotbalisté k dispozici pouze jedno herní, travnaté hřiště. Potřebují také tréninkovou plochu s umělým povrchem, kde by se dalo připravovat i za nepříznivých klimatických podmínek. Plno okolních měst, kde týmy hrají i nižší soutěže, takové možnosti mají,“ uznává starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Plány na vznik zcela nového sportoviště, které možnosti fotbalové přípravy zlepší, nejsou ostatně ve městě nic nového. „Dluh, který tady vůči fotbalu máme, si uvědomovala už i minulá vedení města, takže tento projekt u firmy Medin je připraven prakticky dvacet let. Problémem bylo hlavně zajištění financování, nějakého vhodného dotačního titulu,“ shrnul Šmarda. To se ale teď změnilo, minimálně první fáze prací – z celkových tří – je už finančně zajištěna.

Nový fotbalový areál již vzniká na okraji Nového Města. První etapa prací má být hotová na jaře příštího roku.
Nový fotbalový areál již vzniká na okraji Nového Města. První etapa prací má být hotová na jaře příštího roku.
Nový fotbalový areál již vzniká na okraji Nového Města. První etapa prací má být hotová na jaře příštího roku.
Nový fotbalový areál již vzniká na okraji Nového Města. První etapa prací má být hotová na jaře příštího roku.
7 fotografií

„V první etapě postavíme tréninkové hřiště s umělým povrchem, včetně osvětlení, oplocení, zavlažování a základního zázemí. Tato část projektu probíhá právě nyní a měla by být hotová pravděpodobně příští rok v květnu,“ informoval starosta s tím, že náklady na první fázi projektu vyjdou na přibližně 65 milionů korun, přičemž 25 miliony korun ji podpořil Kraj Vysočina. Zbytek pokryje město.

Následně chtějí Novoměstští ve Vlachovické ulici pokračovat i druhou etapou, která zahrnuje především vybudování odpovídajícího zázemí celého sportovního areálu s parkovištěm, občerstvením, kancelářemi, kabinami, prostorami pro rozhodčí i hráče.

„Tato část by měla v ideálním případě proběhnout v roce 2026 a 2027,“ podotkl Šmarda s tím, že radnice na tuto akci usiluje o dotaci od Národní sportovní agentury. Ta zatím nebyla městu přiřknuta, ale ani zamítnuta. I kdyby se však hned potřebné peníze sehnat nepovedlo, může podle starosty tréninkové hřiště nějakou dobu fungovat i se základním zázemím, které vznikne u sportoviště nyní.

„Budou tam samozřejmě moci běžně probíhat tréninky, sportoviště bude možné normálně využívat. Z dlouhodobého hlediska by ale areál měl splňovat parametry, které odpovídají i faktu, že tam bude působit mimo jiné hodně žákovských a mládežnických kategorií,“ objasnil Šmarda.

Příliv sportujících dětí

Právě sportujících dětí má totiž Vrchovina, jejíž „áčko“ úspěšně působí ve třetí lize, dnes ve svých řadách velké množství. „Chuť k fotbalu je teď v Novém Městě veliká – od A-týmu až po nejmenší dětičky, tak by bylo fajn to využít,“ potvrdil trenér Janeček s tím, že počet malých sportovců se nyní v klubu pohybuje kolem sto osmdesáti.

Radnice má do budoucna připravenou dokonce i třetí etapu rozvoje areálu, která připadá zhruba na roky 2027 a 2028. „Ta zahrnuje především výstavbu profesionálního herního travnatého hřiště s tribunou, které by sloužilo i pro ligové zápasy,“ doplnil novoměstský starosta.

Plocha ve Vlachovické ulici u firmy Medin se nachází na strategickém místě mezi městem a Vysočina arenou. V době konání velkých biatlonových klání tak bývá využívána pro potřeby těchto závodů.

„Část těchto ploch sloužila jako komerční zóna, bývaly tam různé party stany a merchandising, to si budou muset do budoucna zajistit pořadatelé nějak jinak. Na druhé, spodní ploše, pak parkovali VIP hosté, což ale bude dál možné i po první etapě prací,“ ujistil Šmarda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Varhanní festival v Olomouci připomene 340. výročí narození Bacha a Händela

Letošní ročník Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc se ponese v duchu oslav 340. výročí narození skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha...

28. srpna 2025  16:13,  aktualizováno  16:13

Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky

Nová lesní Mateřská škola Venku v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky. Výstavba jednoduché dřevostavby, díky které může druhé největší město...

28. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelství proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:32

Rybná

Frézování Rybné ulice (28.8.)

vydáno 28. srpna 2025  17:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelští proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:30

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Zapište si datum: Furniture China a Maison Shanghai 2025 už klepou na dveře

28. srpna 2025  17:16

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Liberec opravil za 103 milionů školní budovu využívanou žáky speciálních tříd

Do opravených prostor přijdou v září žáci speciálních tříd prvního stupně, kteří se učí v ZŠ U Soudu v Liberci. Budova je po rekonstrukci za bezmála 103...

28. srpna 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Honosnost Vily Engelsmann v Brně překvapila potomky rodiny z USA a Austrálie

Ze Spojených států a Austrálie přijeli do Brna při příležitosti festivalu židovské kultury Štetl Fest potomci rodiny průmyslníků Engelsmannových. V Brně se...

28. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

28. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie pátrá po seniorovi z Orlové, odešel z pečovatelského domu

Karvinští kriminalisté pátrají po třiaosmdesátiletém muži v ohrožení. Adolf Pasz odešel ve středu odpoledne z pobytového zařízení sociálních služeb v Orlové....

28. srpna 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.