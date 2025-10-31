Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jana Nedělková
  16:32aktualizováno  16:32
Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé nyní ale zjistí, jak lze ztvárnit Štursovo dílo formou hudby a tance – zdánlivě na hony vzdálených od sochařství.
Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě

Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé...
Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé...
Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé...
Dívku myjící si prs - jedno z mistrovských děl sochaře Jana Štursy, mohou lidé...
8 fotografií

Světová premiéra, nazvaná Štursa: básník kamene, se odehraje v neděli 2. listopadu v novoměstském kulturním domě. Unikátní hudebně-taneční projekt, inspirovaný právě Štursovými sochami, vznikl přímo k letošnímu výročí. V roce 2025 si totiž město v čele s tamní Horáckou galerií připomíná sto let od úmrtí uznávaného umělce, patřícího mezi zakladatele českého moderního sochařství.

„Letos už jsme v Horácké galerii k této příležitosti uskutečnili celou sérii různorodých akcí. Například jsme otevřeli literární výstavu ve foyer, upravili stálou expozici a doplnili ji o dobová videa. Dále jsme uspořádali výlet po stopách Jana Štursy v Praze, zorganizovali odborné sympozium o proměnách sochy za posledních sto let nebo ve spolupráci s městem připomněli Štursovu osobnost před jeho rodným domem v rámci komentované procházky,“ vyjmenovala ředitelka Horácké galerie Věra Staňková.

Nová socha i vystoupení

Součástí celoročního „jubilejního“ programu bylo rovněž položení květin u umělcova hrobu na Slavíně či třetí ročník sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou, tentokrát s účastí známého sochaře Jakuba Flejšara.

Jedním z vrcholů Roku Jana Štursy pak bylo zářijové odhalení jeho další sochy v Novém Městě na Moravě, konkrétně Dívky myjící si prs, která dnes zdobí prostor před Městskými lázněmi.

Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

„Nyní jdeme do finále, kdy jsme přímo pro Nové Město připravili světovou premiéru hudebně tanečního projektu – na původní hudbu Jana Kalluse, v režii Ladislavy Košíkové. Chystali jsme projekt skoro tři roky a doufám, že se bude líbit,“ svěřila se Staňková.

Do hudebního ztvárnění se promítají tři hlavní témata sochařova života. Jedním z nich je jeho dětství a vztah k rodnému kraji, dále ženy, jež se staly Štursovou celoživotní inspirací a námětem mnoha děl.

Sochy Jana Štursy
v Novém Městě
na Moravě

Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě

  • Bronzová plastika Dívka myjící si prs před budovou Městských lázní.
  • Na Palackého náměstí se nachází socha Františka Palackého z roku 1902.
  • Dílo Píseň hor krášlí kašnu na Palackého náměstí (originál je umístěn ve vestibulu Horáckého muzea).
  • Reliéf Salvátor Mundi je k vidění nad původním vstupem do lékárny na Vratislavově náměstí.
  • Pieta se nachází na katolickém hřbitově (náhrobek Štursovy rodiny a advokáta L. Fialy).
  • Pomník padlým v 1. světové válce stojí v parku na Vratislavově náměstí (vznikl dle návrhu sousoší Pohřeb v Karpatech).
  • Busta T. G. Masaryka je instalována před základní školou na Vratislavově náměstí.
  • Známá socha s názvem Raněný se nachází před Štursovým rodným domem na Vratislavově náměstí č. p. 122.

„Třetím tématem je první světová válka a osobní zkušenosti Jana Štursy s pobytem na frontě. To vše zarámované životní cestou umělce, který kameni dokázal vtisknout duši,“ podotkla ředitelka s tím, že pro každý „okruh“ bylo zvoleno i několik klíčových Štursových soch coby inspirace pro hudbu. „Ve výběru nástrojů měl Jan Kallus naprosto volnou ruku, a když přišel s prvním návrhem, docela mě překvapil,“ vzpomněla Staňková s tím, že autor napsal dílo pro šest hráčů na bicí nástroje a pro klavír. „Není to obvyklé a je to docela sranda,“ okomentoval skladatel s nadsázkou svoji práci.

Celé dílo, které zazní v podání šestičlenného souboru bicích nástrojů Konzervatoře Brno a klavíristky Dagmar Mühlhanselové, má přibližně pětatřicet minut. Je doplněno tancem, jehož se ujme dvanáct dívek z Tanečního studia Základní umělecké školy Kyjov pod vedením Jitky Adamíkové. Představením se prolíná rovněž mluvené slovo; o něj se postará Pavel Hromádka, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vstupenky zájemci pořídí na pokladně či v e-shopu Horácké galerie.

Vystoupení, na něž lze zavítat do novoměstského „kulturáku“ v neděli od šesti hodin večer, nebude ale jedinou možností, jak nezvyklé ztvárnění Štursova života a díla zhlédnout. „V tuto chvíli už víme, že druhé uvedení proběhne v sále Konzervatoře Brno v úterý 4. listopadu,“ nastínila Staňková. Další příležitosti jsou dle ředitelky v jednání. Zvažováno je například lednové představení na jižní Moravě. „Ráda bych ale dílo v budoucnu představila i na dalších místech, kde jsou v galeriích i exteriéru Štursovy sochy – to znamená přinejmenším v Praze a Kutné Hoře,“ dodala Staňková.

2. září 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Začíná brněnský Comic-Con, láká na herce z filmů, seriálů i počítačových her

V Brně dnes začíná dvoudenní Comic-Con Junior 2025, festival pro fanoušky fantasy a sci-fi literatury, her či filmů. Na brněnském Výstavišti se jeho...

1. listopadu 2025,  aktualizováno 

Uhelný trh

Práce na Uhelném trhu

vydáno 31. října 2025  23:36

Obchodní dům Máj

Halloween v Máji.

vydáno 31. října 2025  23:36

Náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek 31. října proměnilo v místo plné dýní, masek a podzimní atmosféry. Halloween na Jiřáku, pořádaný, přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií. Farmářské...

vydáno 31. října 2025  23:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třebenická, sídliště Ďáblice

V ulicích Prahy již nějakou dobu jezdí v testovacím režimu nové tramvaje Škoda 52T. Já měl možnost 21. září se svést s ev.č. #9504 na okružní trase Špejchar - Malostranská - Špejchar.

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 31. října 2025  23:32

Křížová chodba Nová radnice Dominikánská 2

Výstava plná nostalgie! Retro muzeum Brno připomíná jednu z největších událostí v dějinách Československa – spartakiády. Výstava bude k vidění do 18.11. v Brně.

vydáno 31. října 2025  23:32

V plzeňské zoo dnes na srdeční selhání uhynul samec nosorožce indického

V plzeňské zoologické zahradě dnes uhynul na srdeční kolaps samec nosorožce indického Baabuu. Uhynul čtyři dny před svými 21. narozeninami. V zoo zůstala...

31. října 2025  20:14,  aktualizováno  20:14

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nová expozice v Třešti přibližuje ekonoma Schumpetera i díky jeho knihám

Ekonoma Josefa Aloise Schumpetera přibližuje nová expozice v Třešti i prostřednictvím jeho knih a knih o něm. Zapůjčila je Vysoká škola polytechnická Jihlava....

31. října 2025  19:39,  aktualizováno  19:39

Ve druhém kole soutěže architektů na kašnu v Hradci Králové má město pět návrhů

Do druhého kola architektonicko-výtvarné soutěže na kašnu pro historické Velké náměstí v Hradci Králové podalo návrhy všech pět uchazečů, kteří úspěli v prvním...

31. října 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.