Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Světová premiéra, nazvaná Štursa: básník kamene, se odehraje v neděli 2. listopadu v novoměstském kulturním domě. Unikátní hudebně-taneční projekt, inspirovaný právě Štursovými sochami, vznikl přímo k letošnímu výročí. V roce 2025 si totiž město v čele s tamní Horáckou galerií připomíná sto let od úmrtí uznávaného umělce, patřícího mezi zakladatele českého moderního sochařství.
„Letos už jsme v Horácké galerii k této příležitosti uskutečnili celou sérii různorodých akcí. Například jsme otevřeli literární výstavu ve foyer, upravili stálou expozici a doplnili ji o dobová videa. Dále jsme uspořádali výlet po stopách Jana Štursy v Praze, zorganizovali odborné sympozium o proměnách sochy za posledních sto let nebo ve spolupráci s městem připomněli Štursovu osobnost před jeho rodným domem v rámci komentované procházky,“ vyjmenovala ředitelka Horácké galerie Věra Staňková.
Nová socha i vystoupení
Součástí celoročního „jubilejního“ programu bylo rovněž položení květin u umělcova hrobu na Slavíně či třetí ročník sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou, tentokrát s účastí známého sochaře Jakuba Flejšara.
Jedním z vrcholů Roku Jana Štursy pak bylo zářijové odhalení jeho další sochy v Novém Městě na Moravě, konkrétně Dívky myjící si prs, která dnes zdobí prostor před Městskými lázněmi.
„Nyní jdeme do finále, kdy jsme přímo pro Nové Město připravili světovou premiéru hudebně tanečního projektu – na původní hudbu Jana Kalluse, v režii Ladislavy Košíkové. Chystali jsme projekt skoro tři roky a doufám, že se bude líbit,“ svěřila se Staňková.
Do hudebního ztvárnění se promítají tři hlavní témata sochařova života. Jedním z nich je jeho dětství a vztah k rodnému kraji, dále ženy, jež se staly Štursovou celoživotní inspirací a námětem mnoha děl.
Sochy Jana Štursy
„Třetím tématem je první světová válka a osobní zkušenosti Jana Štursy s pobytem na frontě. To vše zarámované životní cestou umělce, který kameni dokázal vtisknout duši,“ podotkla ředitelka s tím, že pro každý „okruh“ bylo zvoleno i několik klíčových Štursových soch coby inspirace pro hudbu. „Ve výběru nástrojů měl Jan Kallus naprosto volnou ruku, a když přišel s prvním návrhem, docela mě překvapil,“ vzpomněla Staňková s tím, že autor napsal dílo pro šest hráčů na bicí nástroje a pro klavír. „Není to obvyklé a je to docela sranda,“ okomentoval skladatel s nadsázkou svoji práci.
Celé dílo, které zazní v podání šestičlenného souboru bicích nástrojů Konzervatoře Brno a klavíristky Dagmar Mühlhanselové, má přibližně pětatřicet minut. Je doplněno tancem, jehož se ujme dvanáct dívek z Tanečního studia Základní umělecké školy Kyjov pod vedením Jitky Adamíkové. Představením se prolíná rovněž mluvené slovo; o něj se postará Pavel Hromádka, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vstupenky zájemci pořídí na pokladně či v e-shopu Horácké galerie.
Vystoupení, na něž lze zavítat do novoměstského „kulturáku“ v neděli od šesti hodin večer, nebude ale jedinou možností, jak nezvyklé ztvárnění Štursova života a díla zhlédnout. „V tuto chvíli už víme, že druhé uvedení proběhne v sále Konzervatoře Brno v úterý 4. listopadu,“ nastínila Staňková. Další příležitosti jsou dle ředitelky v jednání. Zvažováno je například lednové představení na jižní Moravě. „Ráda bych ale dílo v budoucnu představila i na dalších místech, kde jsou v galeriích i exteriéru Štursovy sochy – to znamená přinejmenším v Praze a Kutné Hoře,“ dodala Staňková.
2. září 2025