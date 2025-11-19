Už žádné drobné na televizi. Pacienti v novoměstské nemocnici ji sledují zdarma

Bezplatné sledování televizního vysílání si nově užívají pacienti v Nemocnici Nové Město na Moravě. Zatímco dříve museli shánět drobné mince do automatu, aby si mohli vychutnat svůj oblíbený pořad, teď tato dlouholetá retro praxe končí. Nemocnice nedávno rozvázala spolupráci s externí firmou a pořídila si raději televizory vlastní.
Pacienti hospitalizovaní v novoměstské nemocnici už nemusí shánět drobné. Sledovat televizní pořady mohou zdarma. | foto: archiv nemocnice

„Nové televize jsou nyní na všech lůžkových odděleních. Přispějí k vyššímu komfortu hospitalizovaných pacientů,“ okomentovala změnu ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Původní automaty byly ve zdravotnickém zařízení spuštěny v polovině ledna 2014. Velkoformátovými LED televizory byly nejprve vybaveny pokoje na chirurgickém a interním oddělení.

„Pacienti vhazovali do schránky peníze od pětikoruny až po padesátikorunu. Na displeji se následně objevilo, jaký mají kredit a kolik sledovacího času jim ještě zbývá. Desetikoruna zaručovala pacientům hodinu a půl televizního sledování,“ přiblížila kdysi běžnou praxi Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě.

Nemocnice Nové Město na Moravě pořídila celkem 107 nových televizorů, jejichž využívání mají hospitalizovaní lidé od září letošního roku zdarma.

S externí společností, která tam tento systém provozovala, se však zdravotnické zařízení nakonec rozloučilo. A pořízeno bylo celkem 107 nových televizorů, jejichž využívání mají hospitalizovaní lidé od září letošního roku zdarma.

Nákup moderní techniky vyšel nemocnici na celkem 480 tisíc korun. Tuto částku uhradilo krajské zařízení ze svého rozpočtu.

Novinku nedávno zhodnotil rovněž hejtman Vysočiny Martin Kukla.

„Už jako náměstka mě starý systém fakt štval, a proto jsem po nástupu do funkce hejtmana řešil, jak to změnit. Jsem rád, že jsme to dotáhli do úspěšného konce a zlepšili prostředí pro pacienty,“ nechal se slyšet Kukla s tím, že bezplatné sledování televize v nemocnicích patří již ke standardu moderní péče v jednadvacátém století

