S vyšetřením zraku v novoměstské nemocnici pomáhá lékařům umělá inteligence

Jana Nedělková
  6:32aktualizováno  6:32
Lékaři v novoměstské nemocnici mají nového pomocníka. Zdravotnické zařízení nedávno pořídilo speciální oční kameru, která je doplněná softwarem s umělou inteligencí. Moderní přístroj za bezmála půl milionu korun teď pomáhá především diabetikům při preventivním vyšetření zraku.

S určením diagnózy na očním oddělení novoměstské nemocnice teď pomáhá lékařům moderní přístroj české výroby. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické onemocnění, které poškozuje mnoho orgánů v těle, a to právě včetně oční sítnice. Tato takzvaná diabetická retinopatie je pak navíc nebezpečná i tím, že se dlouho odehrává bez příznaků. A důsledkem v pokročilejším stadiu choroby může potom být i silné poškození zraku.

„Je tedy nutné pravidelně provádět oční vyšetření, i když pacient nemá žádné potíže,“ zdůraznila Klára Snášelová, lékařka diabetologické ambulance nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Vyšetření je podle ní zcela bezbolestné, potřeba není ani takzvané „rozkapání“ očí. Kamera udělá snímky a software Aireen s umělou inteligencí je poté analyzuje a vyhodnocuje. „Výsledek víme do dvou minut. Přístroj s velkou přesností vyhodnotí, jestli pacient trpí, nebo netrpí diabetickou retinopatií,“ popsala efektivitu novinky Snášelová.

Chirurgům při operacích štítné žlázy pomáhá nový neuromonitor, přijel z USA

Na základě výsledků potom lékař v ambulanci v případě pozitivního nálezu odešle pacienta na odborné vyšetření k očnímu specialistovi. „A pokud je screening negativní, přijde pacient na další kontrolu znovu za rok. Přístroj tak uvolňuje ruce oftalmologům (očním lékařům - pozn. red.) a zároveň i zajišťuje diabetikům větší dostupnost preventivního očního vyšetření,“ upřesnila Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

Zmínila také, že na pořízení speciální kamery, která je české výroby, přispěla pětinou nákladů i Vodárenská akciová společnost.

