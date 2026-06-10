Nové výstavy v Horácké galerii se věnují i novoměstské veřejné zeleni

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si jako objekt tvorby zvolila i novoměstskou zeleň. Místním ji chce zprostředkovat nevšedním pohledem. Výstavy v Zámeckém podkroví a Arkádě Horácké galerie potrvají do 20. září, uvedla ředitelka galerie Věra Staňková.
Vizuální umělkyně Barbora Lungová se dlouhodobě zabývá figurální malbou. Loni získala cenu Jindřicha Chalupeckého, porotu zaujala prací odrážející odvahu, silná témata, vzdor i zranitelnost. Věnuje se také biodiverzitě, ekosystému a roli rostlin v něm. Zpracovala i fenomén zahrádkářských kolonií a jejich roli při formování městské přírody i mezilidských vztahů.
Obdobně pojatá je i novoměstská výstava Biofilie, biofobie, a touha zeleně, na které nechybí průřez figurální tvorbou Lungové z posledních deseti let, včetně dosud neprezentovaných děl. Obrazy reflektují autorčiny feministické pozice či patriarchální uspořádání společnosti.
Druhá část uměleckých děl se vztahem k Novému Městu na Moravě je podle autorky zatím v procesu. Představují ji skici a pracovní fotografie z ulic města. "Zajímal mě fenomén různých občanských výsadeb, spontánních zahradnických úprav veřejných prostor. Zároveň jsem si všímala některých hezkých obvyklých a zároveň neobvyklých květin a rostlin, jako jsou třeba pomněnky, které jsou tady na Vysočině stále všudypřítomné, ale z jižní Moravy, odkud pocházím, úplně vymizely," řekla ČTK Lungová. Obrazy opatřené popiskami, aby bylo divákům zřejmé, jaký kout města zachycují, budou na výstavě přibývat až do jejího uzavření. Lungová se do Nového Města na Moravě přes léto vrátí nejen kvůli nim, ale i kvůli plánované přednášce, tvůrčí dílně a komentované procházce městem. Bližší informace najdou lidé na webu galerie.
Do 20. září bude v galerii vystavená tvorba brněnského fotografa Romana A. Muselíka, který patřil k zakládajícím členům umělecké skupiny Bratrstvo činné v letech 1989 až 1994. Na výstavě nazvané Jak nahoře, tak dole se jeho snímky pojí s tvorbou Ireny Armutidisové. Oba mají v zachycování krajiny svůj osobitý styl, Armutidisová nabízí výseky zamlžených krajin a povrchů, Muselík se soustředí na nebe, mraky či stopy letadel.