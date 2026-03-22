Novoměstská Horácká galerie stěhuje své sbírky do nového depozitáře

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má k dispozici nový depozitář téměř za 29 milionů korun. Do června do něj přestěhuje několik tisíc skleněných předmětů a plastik ze svých sbírek. Stěhování je příležitostí k zevrubné prohlídce, evidenci a zhodnocení stavu uměleckých předmětů, řekli ČTK kurátoři galerie Kateřina Skalníková a Jakub Orel Tomáš.
Plastiku je nutné nejprve opatrně vyjmout z polic a umístit na otočný podstavec. Často je k tomu potřeba více lidí. "Sochu pak zbavujeme největších nečistot buď za pomoci odličovacích štětečků nebo vysavače. Potom ji změříme a pokud možno vyfotografujeme. Pokud je poškozená, musíme fotit i detaily poškození a uvolněné části dáme do sáčku a přivážeme k soše. Pak je teprve připravená k transportu," popsal práci na přemisťování děl Tomáš.
Depozitář vznikl z bývalého hospodářského objektu na druhém nádvoří zámku, ve kterém krajská instituce sídlí. Nabízí přes 400 čtverečních metrů prostoru pro uložení téměř 1900 plastik, z nichž velkou část tvoří sádrové modely, a přes 3200 kusů hutního skla ze sklárny ve Škrdlovicích. "Ve sbírce je zastoupeno přes 100 sklářů a největší celky jsou od Jaroslava Svobody a Františka Víznera," řekla Skalníková.
Podle ředitelky galerie Věry Staňkové byly sbírky dočasně uložené v sálech, které dřív sloužily k výstavám. "Byly v podmínkách, které jsou odpovídající v tom smyslu, že jsme se snažili dodržet určité parametry vlhkosti a tepla, ale jsme na zámku, takže se to samozřejmě koriguje daleko hůř než v novém prostoru, který je pro to určený," řekla Staňková.
Stěhování křehkých a někdy i velmi rozměrných a těžkých předmětů je podle ředitelky náročné. Vyžaduje pečlivou a přesnou manipulaci i odborné restaurátorské školení pro manipulaci a čištění cenných artefaktů, které pracovníci galerie dostali od restaurátorky Mirky Špačkové.
Galerie má záměr postupně upravovat i další objekty na druhém nádvoří. Nejblíž realizaci je ale stavba depozitáře pro obrazy, který má vzniknout v proluce mezi depozitářem plastik a budovou purkrabství. Projektovou dokumentaci na něj zpracovává brněnský architekt Radko Květ. "Máme asi 1300 obrazů, předpokládáme, že by se nám tam měly vejít všechny. Jeho součástí bude i síťový systém na pověšení obrazů, který zatím nemáme," řekla Staňková. Už existuje studie na střední dvorní trakt, kde má být nové sociální zázemí a kavárna. "A v letošním roce by se měla dělat studie poslední, která se týká části objektu, který je teď ve špatném stavu. Předpokládáme, že tam přestěhujeme naši odbornou knihovnu a že tam budou restaurátorské a údržbářské dílny, zázemí pro edukace a částečně i depozitární zázemí," dodala Staňková. Má v něm být i výtah, který zajistí dopravu předmětů do patra depozitářů, se kterými bude objekt propojený. Výtah zatím součástí depozitářů není.