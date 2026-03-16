Novoměstské Horácké muzeum se 13. dubna kvůli rekonstrukci uzavře

Horácké muzeum a informační centrum (IC) v Novém Městě na Moravě na Žďársku zůstane od 13. dubna asi rok uzavřené. Jeho kancelář se dočasně přemístí do polikliniky, IC bude od května otevřené v Horácké galerii, informovala dnes jeho ředitelka Alice Hradilová. Muzeum a IC bude uzavřené kvůli rekonstrukci, kterou připravilo město.
Radnice už vybrala zhotovitele stavební části, která vyjde přibližně na tři miliony korun. S obdobnou částkou počítá město i na vybavení, jehož dodavatele teď hledá, řekl ČTK starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město). "Jsou to stavební a dodavatelské práce na víc než rok. Začíná se letos v květnu tak, aby do poloviny příštího roku bylo hotovo," řekl Šmarda.
Muzeum podle něj čeká obnova dvorku, vybudování přístavby, ve které bude kancelář muzea a šatna a toalety pro návštěvníky, a úprava některých výstavní prostor v přízemí muzea. Původní záměr byl zbudovat návštěvnické toalety v chodbě muzea, čímž by se ale objekt připravil o prostor pro budoucí výtah. Proto se radnice rozhodla pro nákladnější přístavbu ve dvoře. "Půjdeme cestou komplexnější úpravy, vybudujeme přístavek, který rozšíří prostory pro klienty a zaměstnance a zajistí bezbariérovost celé budovy. Zatím výtah součástí prací není, ale zachovaný prostor pro něj bude," dodal Šmarda.
Muzeum zřizované městem má několik stálých expozic. Přibližuje v nich i tradici zpracování skla a železa nebo lyžování, které k Novému Městu na Moravě neodmyslitelně patří. Loni po 30 letech obnovilo svoji etnografickou část. Ročně muzeum navštíví asi 10.000 lidí.