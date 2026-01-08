Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Martin Vokáč
  14:42aktualizováno  14:42
V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po sobě je to výrazný pokles, vůbec poprvé číslice spadla pod čtyři tisíce. Je to daň za blahobyt a životní styl, vysvětluje sociolog.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Ta křivka je neúprosná. A velice strmá. Ještě před čtyřmi roky se na Vysočině narodilo více než pět a půl tisíce dětí. V roce 2021 to bylo přesně 5 547. Vrcholilo tím osmileté období, kdy počet nově narozených dětí víceméně stagnoval.

A potom? Sešup jako na horské dráze. V roce 2022 se v kraji narodilo 4 979 dětí, v roce 2023 to bylo 4 476 dětí, o rok později jen 4 184. A loni už ani ne čtyři tisícovky. Byť poslední číslo není oficiální, je dáno pouze pouhým součtem narozených dětí v pětici krajských porodnic, jde o pořádný propad.

Počet loni narozených dětí na Vysočině

  • Jihlava 1 094
  • Havlíčkův Brod 962
  • Třebíč 843
  • Pelhřimov 495
  • Nové Město na Moravě 400

Zdroj: Český statistický úřad

Pozn.: Údaj není oficiální, je dán pouze součtem nově narozených dětí v pěti porodnicích.

Není divu, že se politici předhánějí v proklamacích a teoriích, jak porodnost zvýšit. Podle jihlavského sociologa Daniela Hanzla jsou však veškerá taková prohlášení nesmyslná. Jednoduché řešení neexistuje a politickou cestou změna rozhodně nepřijde.

„S tím, jak se zvyšuje blahobyt občanů, jak roste sociální stát, zadlužujeme se sociálními dávkami a jejich valorizacemi, s tím porodnost naopak klesá. Čím lépe jsou lidé zabezpečeni, tím méně dětí chtějí mít. A ukažte mi vládu, která by nechtěla, aby se lidé měli lépe a lépe,“ vysvětluje Hanzl.

S tím, jak se zvyšuje blahobyt občanů, jak roste sociální stát, s tím porodnost naopak klesá. Čím lépe jsou lidé zabezpečeni, tím méně dětí chtějí mít.

Daniel Hanzlsociolog

Za snižující se porodností ale vidí i rostoucí emancipaci žen, změny v reprodukčních, rodinných a partnerských vzorcích i třeba nechuť lidí starat se v životě o někoho jiného. „Vidíme u některých zaměstnavatelů i upřednostňování takzvaných single lidí. Ti nemají rodinu ani stálého partnera, mohou více energie a času věnovat práci. A jsou za to ceněni,“ dodává sociolog.

Nejvíce dětí se na Vysočině loni narodilo v porodnici jihlavské nemocnice. Při 1 079 porodech přišlo na svět 1 094 dětí. Patnáctkrát se narodila dvojčata. Krajské město obhájilo titul nejoblíbenější porodnice na Vysočině, o nějž se v minulosti přetahovalo s Havlíčkovým Brodem.

Podle personálu jihlavská porodnice těží z neustále se rozšiřující nabídky a novinek v celé gynekologicko-porodnické oblasti. „Neustále se snažíme péči o rodičky rozvíjet a přinášet nové možnosti, které ženám pomáhají prožít porod co nejpřirozeněji a s větším komfortem,“ říká primářka oddělení Petra Herboltová. „Mezi poslední novinky patří například využití porodnického hřebínku jako podpůrné metody zvládání porodní bolesti nebo možnost návštěvy porodní asistentky přímo v domácím prostředí po propuštění z porodnice,“ doplnila.

Havlíčkův Brod těží ze své pověsti a oblíbenosti

Havlíčkobrodská porodnice, kde na svět loni přišlo 962 dětí, dlouhodobě těží ze své vynikající pověsti a oblíbenosti i mimo region. Z okresu Havlíčkův Brod přijelo jen 536 rodiček, ostatní do Brodu vážily cestu z větší dálky. „Mimo Brod k nám maminky jezdí z okresů Žďár nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Chrudim a Kutná Hora. Výjimkou však nebyly ani maminky z Prahy. Těch přijelo hned třináct. Z největší dálky byla maminka z Plzně. Dvě rodičky měly slovenskou státní příslušnost,“ vyjmenovala mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Největší pokles zaznamenala porodnice v Novém Městě na Moravě. Na svět loni pomohla rovným čtyřem stovkám dětí. V roce 2024 se v ní ale narodilo 538 dětí. Zajímavostí je, že loni se v Novém Městě narodilo dětí nejvíce v lednu, bez jediného rovných padesát.

Josef a Marie. Čas tradičních jmen je pryč

Jak se snižuje počet nově narozených dětí, prohlubuje se fantazie rodičů, kteří pro své potomky hledají jména. Pryč je čas tradičních českých jmen, jako jsou Josef, Jaroslav nebo Marie. Nejoblíbenějšími se na Vysočině stala jména Eliška, Sofie, Viktorie, Jakub, Tobiáš či Vojtěch.

Ale objevila se i jména ojedinělá a originální. „Například Quinn, Ilarion, Barnabáš nebo Jakub Yousef. Mezi dívčími jmény se objevila i Inna, Kayla nebo Ha Nhi,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice v Novém Městě na Moravě Helena Zelená Křížová. V Jihlavě pak přišli na svět například Dion, Kilián, Sia nebo Tadija.

Nereálná řešení

Vraťme se ale k počtu narozených dětí. Co dělat, aby jich v příštích letech bylo více? Podle odborníků se trend v porodnosti v nejbližších letech neobrátí. Drobnou změnu lze očekávat v horizontu zhruba pěti let, až začnou děti mít silnější ročníky. Ale třeba na čísla z roku 1902, kdy se na území dnešního Česka narodilo nejvíce dětí v historii, se porodnost nevrátí už nikdy. Tehdy na svět přišlo přes 333 tisíc dětí. Loni jen kolem 80 tisíc.

„Řešení existuje, byť se může zdát fantasmagorické. Přestaňme vyplácet důchody. Ponechejme asijský model, kdy se o staré lidi starají pouze jejich potomci. Čím více dětí pár bude mít, tím bude ve stáří lépe zabezpečený. Zároveň brutálním způsobem dotujme levné bydlení, poskytujme bezúročné půjčky a odstraňme developery a spekulanty s byty. A pomohlo by i oproštění se od veškerých vlivů svobody osobnosti,“ říká Daniel Hanzl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Hradecký kraj otevřel v Rokytnici byty pro duševně nemocné za 40 milionů Kč

HradeckĂ˝ kraj otevĹ™el v Rokytnici byty pro duĹˇevnÄ› nemocnĂ© za 40 milionĹŻ KÄŤ

V dvoutisícové Rokytnici v Orlických horách vzniklo za více než 40 milionů korun komunitní bydlení pro 12 lidi s chronickým duševním onemocněním. Klienti...

8. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  14:16

Nemocnice ve Val. Meziříčí vyhlásila kvůli epidemické situaci zákaz návštěv

ilustrační snímek

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí na Vsetínsku vyhlásila ode dneška zákaz návštěv. Důvodem je zhoršení epidemické situace v regionu. ČTK to dnes sdělila mluvčí...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Lyžaře čekají v areálech v Beskydech na Frýdecko-Místecku ideální podmínky

ilustrační snímek

Lyžaře čekají o víkendu v areálech v Beskydech na Frýdecko-Místecku ideální podmínky. V mrazech se vlekařům dařilo zasněžovat sjezdovky. V horách je i přírodní...

8. ledna 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brno podpoří nový festival nezávislého divadla i oslavy jubilea B-Side Bandu

ilustrační snímek

Brno podpoří nový festival nezávislého divadla i oslavy jubilea B-Side Bandu. Speciální dar získalo pro výstavu módní návrhářky Liběny Rochové v Moravské...

8. ledna 2026  12:35,  aktualizováno  12:35

Menší města na Třebíčsku chtějí letos více investovat do oprav ulic

ilustrační snímek

Menší města na Třebíčsku chtějí letos investovat do oprav ulic nebo celých čtvrtí. Jaroměřice nad Rokytnou počítají s investicí až 60 milionů korun, za které...

8. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Slavičín bude mít nového místostarostu, Čechmánek nahradí poslankyni Hubíkovou

ilustrační snímek

Slavičín na Zlínsku bude mít od února nového místostarostu. Bude jím dosavadní radní Petr Čechmánek (ANO), nahradí místostarostku Moniku Hubíkovou (ANO), která...

8. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  12:28

Mráz přeje zasněžování sjezdovek ve Zlínském kraji, jezdí první školní kurzy

MrĂˇz pĹ™eje zasnÄ›ĹľovĂˇnĂ­ sjezdovek ve ZlĂ­nskĂ©m kraji, jezdĂ­ prvnĂ­ ĹˇkolnĂ­ kurzy

Pokračující mrazivé počasí přeje umělému zasněžování sjezdovek ve Zlínském kraji. V regionu tedy postupně přibývá svahů, na nichž si lze zalyžovat. Po svátcích...

8. ledna 2026  12:18,  aktualizováno  12:18

Jeseníky hlásí ideální podmínky pro běžkaře, v Beskydech by potřebovali víc sněhu

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras.

Ve vrcholových partiích Jeseníků je dostatek sněhu a podmínky pro běžkaře jsou téměř ideální. V Beskydech a v nižších polohách Jeseníků mnozí správci s úpravou tratí ještě vyčkávají, doufají v další...

8. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Obce i kraj budou muset doplácet na platy kuchařek a školníků, půjde o miliony

Ilustrační snímek

Odměňování nepedagogických pracovníků přechází na zřizovatele škol. Jihočeský kraj si připravil doplatek 125 milionů korun. V jím zřizovaných školách pracuje v nepedagogických profesích přes 1 500...

8. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vězeňská kuchyně sloužila k pašování drog, soud v Brně muži potvrdil vězení

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes potvrdil trest 22 měsíců vězení muži, který v roce 2023 distribuoval pervitin ve věznici Rapotice na Třebíčsku. Muž si tehdy ve...

8. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny

Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář....

Kardiologické centrum Agel v Pardubicích odstranilo pacientovi zvápenatění srdečních věnčitých tepen pomocí rotující diamantové brusky. Orbitální aterektomii udělali pardubičtí kardiologové jako...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.