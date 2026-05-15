Nový depozitář v Pelhřimově vyřešil kapacity muzeí na desítky let

Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun, řekl hejtman Vysočina Martin Kukla (ANO). Do depozitáře už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov (MVP), na léto stěhování připravuje také jihlavské muzeum. Bude muset přemístit tisíce krabic od banánů plných nálezů ze záchranných archeologických výzkumů.
"Asi třetinu plochy máme k dispozici my. Méně než jednu třetinu má Jihlava na archeologii. O zbytek se dělí Třebíč a Havlíčkův Brod s tím, že Třebíč má skutečně jen zlomek prostoru, který bude využívat pro archeologii a nábytek. Zatímco Galerie a muzeum Havlíčkův Brod a pelhřimovské muzeum zde budou mít uloženy všechny své sbírky," popsal rozdělení skladovacích ploch ve dvoupodlažní novostavbě Ondřej Hájek, ředitel MVP, které bude depozitář spravovat. Pelhřimovské muzeum má asi 22.000 sbírkových předmětů.
Zatím je v novém depozitáři uložená asi polovina z nich. Nejdřív se stěhovaly předměty, které měly své místo v depozitáři v Jihlavě-Heleníně. V jednom ze sálů už visí obrazy, police posuvných regálů vysokých přes tři metry se plní předměty etnografické a historické sbírky. V depozitáři už stojí také motocykly. Je mezi nimi i nejnovější akvizice Čechie–Böhmerland 350 z roku 1927 zakoupená za 1,4 milionu korun.
Motocykly se ale budou ještě letos přesouvat do nové expozice na hrad Kámen. "Poté nás na podzim čeká stěhování sbírkových předmětů ze skladu tady v Pelhřimově sem do nového prostoru. Celé stěhování depozitářů by mělo být pro pelhřimovské muzeum zakončeno příští rok, kdy bychom měli dostěhovat zbytek Helenína a ještě jeden sklad, který máme propůjčený v Nemocnici Pelhřimov," dodal Hájek.
Depozitář stojí v ulici K Silu na místě někdejších školních dílen. K bezpečnému uložení uměleckých a historických artefaktů nabízí témě 2500 metrů čtverečních plochy. Vedle toho jsou jeho součástí garáže, sklady, technické místnosti i zázemí pro pracovníky. Nechybí badatelny a pracovny. Zřízena byla i laboratoř na zpracování archeologických nálezů a konzervátorská dílna. Na střeše depozitáře je sluneční elektrárna a v přízemí termokomora, jejíž technologie by měla být v provozu do měsíce. Bude sloužit k tepelné likvidaci škůdců napadajících sbírkové předměty.
Kraj vybudoval v roce 2009 depozitář v třebíčské Kosmákově ulici. Posloužila k tomu nevyužívaná školní budova. O čtyři roky později zřídil další depozitář v bývalých vojenských skladech u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Jeho kapacita už je naplněná. I proto se do Pelhřimova přesune i sbírka jihlavských archeologů. "V první fázi to budou sbírky, které už jsou uzavřené, už s nimi pracovníci na projektech a výzkumech nepracují," řekl za Muzeum Vysočiny Jihlava Miloš Podařil. Stěhování je podle něj plánované na léto.