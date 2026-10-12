Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun

Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun, sdělil dnes novinářům hejtman Martin Kukla (ANO). Dalším plánem kraje je podle něj zřídit v areálu Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu, která je nyní v pronajatých prostorách.
Pavilon praktické výuky u zemědělské školy bude mít hospodářskou a studijní část. V přízemí budou stáje vybavené moderními technologiemi a cvičnou dojírnou, ve vyšších podlažích odborné učebny, veterinární ambulance s pitevnou nebo posluchárna s učebnou výroby potravin.
"Chceme v areálu propojit praktickou a teoretickou výuku, co se týká veterinárního oboru. Samozřejmě nás v této škole čekají další investice, modernizace celé školy, přesun praktické školy, takže tam rozhodně nekončíme," řekl Kukla.
Kraj chce také postavit budovu pro třebíčskou základní školu, kde se vzdělávají zdravotně postižené děti, které potřebují speciální pomůcky, přístup nebo malé kolektivy. Školu zřizuje kraj, vyučuje se i v budově pronajaté od města. V minulosti kraj chtěl, aby Třebíč školu převzala výměnou za to, že kraj opraví městskou budovu. Z dohody ale sešlo, proto začal kraj uvažovat o stavbě nového objektu. Rozhodl se umístit ho k Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, jejíž hlavní objekt je z roku 1963.
Krajská rada dnes rozhodla i o přibližně padesátimilionové investici do budovy Střední školy řemesel v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. "Děláme tam nástavbu domova mládeže. Nebude se ale rozšiřovat domov mládeže, budou tam učebny," řekl hejtman. Asi rok trvající stavební práce by podle něj měly začít příští rok v březnu.