Nový portál nemocnic Kraje Vysočina rozšíří elektronické služby pro pacienty

V nemocnicích spravovaných Krajem Vysočina bude od září spuštěn Portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na eAmbulanci, jež v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti okolo 50.000 uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby, uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (Sociální demokracie) na webu kraje.
"Pacient nebude muset kvůli běžným úkonům telefonovat do ambulance a zdravotníci získají více prostoru pro samotnou péči," uvedl Běhounek. Portál propojí všech pět krajských nemocnic, které jsou v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Pelhřimově a v Novém Městě na Moravě. Do konce roku bude fungovat souběžně s eAmbulancí, kterou pak nahradí.
Pro pacienty bude podle kraje nejviditelnější změnou jednodušší elektronické objednávání. Portál umožní vyhledat dostupný termín vyšetření, objednat se a rezervaci spravovat. Nabídne také přístup ke zdravotnické dokumentaci, možnost požádat o eRecept, změnu údajů u eNeschopenky, služby pro dárce krve, on-line platby vybraných služeb nebo správu agendy rodinných příslušníků a pověření dalších osob.
Kraj nový systém několik měsíců testoval, nyní je v pilotním provozu. Od 1. září se do něj lidé dostanou z adres pacient.eambulance.cz a www.eambulance.cz. K dispozici bude také mobilní aplikace pro Android a iOS, uvedl Petr Pavlinec z krajského odboru informatiky.
Uživatelé eAmbulance se nemusí do nového systému znovu registrovat. Do Portálu pacienta se přihlásí prostřednictvím elektronické identity, například bankovní identity. Jejich uživatelský profil se nepřenese, všechny objednávky ale zůstanou zachované. Své rezervace mohou pacienti rovnocenně spravovat v eAmbulanci i v novém Portálu pacienta do konce letoška. Lidé, kteří nechtějí nebo nemohou elektronické služby využívat, se mohou dál objednávat telefonicky.