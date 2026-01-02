Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

Jana Nedělková
  9:02aktualizováno  9:02
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů. Přístroj za více než šest milionů korun nahradil svého předchůdce, pořízeného v roce 2005.
Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje...

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na...
Nový přístroj, který teď mají v Novém Městě na Moravě, přišel na více než šest...
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na...
Nový přístroj, který teď mají v Novém Městě na Moravě, přišel na více než šest...
5 fotografií

„Ten už měl svá nejlepší léta opravdu za sebou. Byl také pouze s nepřímou digitalizací a snímky se tak musely přenášet pomocí čtečky,“ okomentovala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Třetí oko lékařů. V nemocnicích hlídá rentgeny umělá inteligence

Nové vybavení už je však plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci. Novinka poslouží jako adekvátní podpora hlavního rentgenu, který je kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů hodně vytížený.

V souvislosti s pořízením záložního přístroje musely být provedeny rovněž stavební úpravy prostor, kde je rentgenové vybavení umístěno. Původní místnost totiž nebyla vyhovující.

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci.
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů.
Nový přístroj, který teď mají v Novém Městě na Moravě, přišel na více než šest milionů.
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů.
5 fotografií

„Především jsme museli řešit nové statické zajištění závěsného systému rentgenu,“ přiblížil úpravy Jiří Drdla, technický náměstek novoměstské nemocnice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Na Boru vznikla naučná stezka. Připomíná prvního průvodce turistů

Evangelický kostelík ve Stroužném

Na hoře Bor na česko-polském pomezí na Náchodsku přibyla nová naučná stezka. Přiblíží oblast kolem dnešní polské vesničky Bukovina. Nese jméno Daniela Ducháče, prvního průvodce turistů na Boru.

2. ledna 2026  10:37

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Druhý člověk je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči stále zasahují u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali jednoho člověka, ten však zemřel. Druhého zraněného transportoval...

2. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:15

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z centra...

2. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  10:06

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:22,  aktualizováno  2. 1. 9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

(ilustrační snímek) - Jak ušetřit peníze

Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...

2. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dopravu v hradeckém kraji mohou na horách komplikovat sněhové jazyky i závěje

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji místy sněží nebo jsou sněhové přeháňky, fouká nárazový vítr. Teploty jsou okolo nuly, ve vyšších nadmořských výškách pod bodem mrazu....

2. ledna 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Praha 13 Stodůlky

Praha 13 Stodůlky

První den roku 2026 bylo po mnoha letech v Centrálním parku poprvé téměř čisto po silvestrovských oslavách. Za to si už v pravé poledne užívali bruslaři novoroční bruslení na zamrzlých rybnících.

vydáno 2. ledna 2026  9:30

Výstava Vyraženo do kovu potrvá do dubna

ilustrační snímek

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou představuje unikátní pohled na historii tradičního sortimentu z regionu.

2. ledna 2026  9:30

Bohužel vůz T3SUCS ev. č. 7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:29

Bohužel vůz T3SUCS ev.č. #7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:29

Bohužel vůz T3SUCS ev.č. 7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:28


EXTERNÍ E-MAIL
#7503 dnes definitivně dojezdil na lince 23 kurz 604. Přilákal mnoho cestujících, ale spíše fanoušků. V ulicích Prahy jezdil od roku 1987. Doopravdy pro fanoušky máme dobrou...

vydáno 2. ledna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.