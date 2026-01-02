Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

„Ten už měl svá nejlepší léta opravdu za sebou. Byl také pouze s nepřímou digitalizací a snímky se tak musely přenášet pomocí čtečky,“ okomentovala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.
Třetí oko lékařů. V nemocnicích hlídá rentgeny umělá inteligence
Nové vybavení už je však plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci. Novinka poslouží jako adekvátní podpora hlavního rentgenu, který je kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů hodně vytížený.
V souvislosti s pořízením záložního přístroje musely být provedeny rovněž stavební úpravy prostor, kde je rentgenové vybavení umístěno. Původní místnost totiž nebyla vyhovující.
„Především jsme museli řešit nové statické zajištění závěsného systému rentgenu,“ přiblížil úpravy Jiří Drdla, technický náměstek novoměstské nemocnice.