„Na výstavbu kapličky byly použity pálené cihly a kámen z původní kapličky. Finální povrch má vápenný štuk,“ popsal ždírecký starosta Bohumír Nikl. Kaplička byla nově vysvěcena, jejím patronem je svatý Jan Nepomucký.

Nebylo to poprvé, co pád stromu poklonku v Novém Studenci zničil. Historie kapličky sahá až do 15. století. V srpnu 1902 ji poprvé zničil při bouřce pád stromu. Obnovena byla o tři roky později.

Poslední větší opravou prošla v roce 2010, kdy byla zapsána mezi kulturní památky.