Novým krajských předsedou KDU-ČSL na Vysočině se dnes stal dlouholetý starosta Černovic na Pelhřimovsku Jan Brožek. Vystřídal Pavla Janouška, který byl v čele krajských lidovců čtyři roky. Mandát nového předsedy je dvouletý. Dnešní krajská konference, která byla v Radňovicích na Žďársku, také nominovala současného hejtmana jihomoravského kraje Jana Grolicha na předsedu KDU-ČSL. ČTK to řekla krajská tajemnice strany Lucie Lukšů.
Nominaci na prvního místopředsedu lidovců straníci v Radňovicích odsouhlasili pro poslance a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru Benjamína Činčilu. Na řadového místopředsedu nominovali poslance Františka Talíře.
Delegáti budou předsedu a místopředsedy strany volit na celostátním sjezdu 24. a 25. dubna v Ostravě. Kandidaturu na předsedu strany oznámil Grolich na začátku roku. Podporu už získal v řadě regionů, dnes mu ji vyslovili i ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Ucházet se chce také o mandát senátora v obvodu Vyškov.
Šestačtyřicetiletý Brožek je starostou Černovic od roku 2010. Dosud byl u lidovců krajským místopředsedou a předsedou na Pelhřimovsku. "Byl bych rád, kdybychom KDU-ČSL vytáhli zase nahoru, dělali praktickou politiku zaměřenou na to, co chtějí lidé. Doufám, že se mi povede krajskou organizaci aktivizovat k tomu, abychom nabízeli konkrétní odpovědi a vyjadřovali se k jasným tématům. Naší úlohou je představit smysluplný program pro krajskou politiku a být připraveni kandidovat samostatně a uspět," řekl ČTK Brožek.