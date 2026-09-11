O 21 míst v městském zastupitelstvu Pelhřimova bude usilovat 180 lidí

V Pelhřimově v letošních komunálních volbách kandiduje 180 lidí, což je o 30 měně než při předchozích volbách. Kandiduje devět uskupení, v roce 2022 jich bylo deset. Na kandidátních listinách je i všech 21 současných městských zastupitelů, včetně starosty Ladislava Meda (ODS) kandidujícího také do Senátu. Vyplývá to ze statistik serveru volby.gov.cz. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
V pelhřimovské volební kampani se kromě obecných hesel o zlepšení poměrů ve městě a jeho posouvání vpřed objevují i sliby konkrétních drobných zlepšení. My Pelhřimáci chtějí třeba jednotný kalendář kulturních akcí ve městě. Požadují také ale audity městských společností nebo zřízení dotační kanceláře, která bude vyhledávat možnosti, jak by mohlo město získat peníze na své projekty.
Uskupení Společně pro Pelhřimov, které tvoří TOP 09 a nezávislí kandidáti, chce zase navázat na dosavadní práci na radnici, takže se prezentuje už dokončenými stavbami a úpravami v městě. Jeho hlavní postavou je místostarosta města Zdeněk Jaroš. Lidovci, které ve městě do voleb vede místostarosta Karel Kratochvíl, zase v kampani upozorňují na život v místních částech. Pelhřimov jich má 26 a lidovci jim slibují další sportoviště, podporu komunitního života, dobrovolných hasičů i posilování zdrojů pitné vody.
Dosavadní starosta kandiduje v Pelhřimově i v dalších osmi městech v okrese Pelhřimov. Obhajovat chce i Tomáš Kocour, starosta Pacova, kde je mezi kandidáty i poslanec, bývalý ministr průmyslu a také bývalý pacovský starosta Lukáš Vlček (STAN).
V Humpolci je mezi kandidáty také Petr Machek, kterého z pozice starosty odvolali zastupitelé kvůli sporům o novou podobu územního plánu v srpnu. Znovu povede uskupení s názvem "HumpolecGO!". Z prvního místa kandidátky hnutí ANO míří do voleb první místostarosta města Václav Křívánek, který je nyní po odvolání Machka v čele radnice.
V Horní Cerekvi kandiduje starostka Markéta Vaňková (NK) i Milan Kunst, který byl starostou města do února 2025, než ho městské zastupitelstvo z funkce odvolalo. Nyní je jednička uskupení Pro Hornocerekvicko 2026.
Průměrný věk kandidátů na Pelhřimovsku je téměř 47 let. Nejstaršímu je 88 let a kandiduje za KDU-ČSL v Žirovnici. Nejmladší, osmnáctiletí kandidáti jsou v okrese čtyři.
Před čtyřmi lety v pelhřimovských komunálních volbách zvítězilo ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila také s pěti mandáty ODS, která vyhrála předchozí komunální volby. Po třech zastupitelích získala KDU-ČSL i TOP 09 a pátí sociální demokraté. Jednoho zastupitele měla Změna pro Pelhřimov a Piráti, kteří s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vytvořili koalici. Voleb se zúčastnilo 45,83 procenta voličů.