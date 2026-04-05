O letní tábory na Vysočině je velký zájem, některé termíny se plní do pár minut

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

O letní tábory na Vysočině je podle organizátorů i letos velký zájem. Některé termíny byly z poloviny obsazené už za pár minut. Zájem je o pobytové i příměstské tábory, při kterých děti nocují doma. Zejména u menších dětí jsou pro rodiny často jedinou možností, jak je zaopatřit, pokud si nemohou vzít dovolenou. Přihlašování na tábory organizátoři spustili často už v lednu, někde teď zbývají už jen poslední volné termíny. Prázdniny na pobytovém táboře na Vysočině tráví přibližně 25.000 dětí.

Ve žďárském středisku volného času Active budou mít přes léto až dva příměstské tábory do týdne, celkem jich bude 15. "Přihlášky otvíráme v únoru a některé z nich byly zaplněné během jednoho týdne. A i kdybych nabídli další, věřím, že se zase naplní. Rodiče prostě mají nejčastěji jen čtyři týdny dovolené a když si je nevyberou všechny o prázdninách, tak musí pro děti řešit buď příměšťák, nebo prázdninové družiny při školách. Protože často i babičky pracují, takže to nemají jednoduché," řekl ČTK ředitel střediska Jan Ptáček. Příměstský pětidenní tábor vyjde ve Žďáru nad Sázavou na 2500 korun. Ceny pobytových začínají na 5200 korunách.

Mezi velké organizátory letních pobytových táborů na Vysočině patří Outdoor Resort Březová na Třebíčsku. Na místě původního pionýrské tábora vznikl resort s řadou atrakcí, lanovým centrem, pětipatrovým hradem nebo pirátským ostrovem.

Letos v létě nabídne 72 táborů, budou trvat sedm nebo devět dní, řekla ČTK jednatelka Outdoor Aliance s.r.o. Ludmila Doležalová. Na Březové, která má kapacitu 400 lidí, mohou prázdninové dny trávit už pětileté děti. Na výběr mají pobyty s širokou škálou témat včetně táborů tanečních, výtvarných a kreativních nebo zaměřených na adrenalinové sporty. Oblíbené jsou pobyty s koňmi a tábory s výukou angličtiny. "V tuto chvíli už máme některé turnusy uzavřené. A brzy budeme uzavírat další," řekla Doležalová.

Ceny pobytů se na Březové pohybují mezi 7000 a 10.000 korun. "Letos jsme zdražovali nepatrně a spíš jen u vybraných táborů," dodala Doležalová.

Cenu týdenního pobytového tábora, který je pro 80 dětí, letos zvýšilo i středisko volného času Dóza ve Velkém Meziříčí. Cena vzrostla asi o 500 korun na 6500 korun. "Trochu jsme museli cenu navýšit. Obávala jsem se, abychom o zájemce nepřišli, ale bylo to plné jako pokaždé," řekla ČTK ředitelka velkomeziříčského střediska Jaroslava Živčicová. Středisko nemá vlastní prostory pro pořádání pobytových táborů, organizuje je v jiných místech kraje. Letos vezme děti do Biskupic. "O pobytový tábor je vždycky velký zájem, lidé čekají na spuštění termínu. Během deseti minut už jsme měli obsazeno 50 procent míst, " řekla Živčicová.

Příměstských táborů pořádá Dóza 11, každý z nich je jinak tematicky zaměřený, stejně ale podle Živčicové o zájmu rozhoduje hlavně termín. "Možná se najdou i tací rodiče, kteří se dívají i na náplň, o čem ten tábor je, ale rozhoduje termín. Nejdřív se plní druhý červencový týden. Možná to souvisí i s takzvanou celozávodní dovolenou, kterou mívají firmy v okolí," dodala Živčicová.

Pro pořadatele pobytových táborů, tedy zotavovacích a jiných podobných akcí, platí povinnost ohlásit ho příslušné hygienické stanici jeden měsíc před zahájením. Zatím jsou tak ohlášené jen dva, sdělila ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jana Böhmová. Za loňské letní prázdniny se v kraji konalo 353 běhů táborů a bylo na nich 24.780 účastníků. Hygienici tábory také pravidelně kontrolují. Při loňských 132 kontrolách zjistili deset závad týkajících se nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatečného vybavení ubytovacích míst a špatného skladování potravin.

