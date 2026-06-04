O opravy vyřazeného trolejbusu s přezdívkou Karkulka se stará student z Jihlavy

O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará čtyřiadvacetiletý student Petr Příhoda. Trolejbus 21Tr jezdil v Jihlavě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy ve městě. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě a barva mu zůstala i po sundání reklam. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě či Pardubicích. Příhoda dnes ČTK řekl, že je členem sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, které už provozuje více vozidel.
"Karkulka byla odjakživa můj nejoblíbenější trolejbus. Pamatuju si, jak jsem v ní jezdil do školy a dokonce jsem v ní díky rodičům slavil narozeniny," uvedl Příhoda, který dokončuje studium na dopravní fakultě v Pardubicích. Zároveň jako brigádník pracuje v dopravních podnicích, nejraději řídí trolejbusy.
Nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr vyráběla firma Škoda Ostrov. Vyřazený jihlavský trolejbus byl červený od roku 2006. Jeho barevnost se změnila, když byl o deset let později prodaný do Brna. Příhoda, který ho odkupem zachránil před sešrotováním, chce červenou barvu vozu vrátit.
Teď je trolejbus odstavený v dílně v Chrudimi. Potřebuje rozsáhlejší opravu, protože roky jihlavského a pak brněnského provozu a nedostatečná antikorozní ochrana si vybraly svou daň. Práce zatím stály půl milionu korun, na dokončení včetně laku bude potřeba nejméně 300.000 korun. Na pomoc s financováním oprav je vyhlášená sbírka na portálu Donio.
Městskou hromadnou dopravu v Jihlavě zajišťují trolejbusy a autobusy. Trolejbusy ve městě slouží od roku 1948. Trolejové vedení dopravní podnik postupně prodlužuje. V posledních šesti letech také pořizuje trolejbusy vybavené baterií, které mohou jezdit i na silnicích bez trolejového vedení. Se staršími městskými vozy se Jihlavané mohou svést při příležitostných retrojízdách.