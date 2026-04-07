O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil, dalších osm se zranilo lehce, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Škoda, která při nehodách vznikla, přesáhla tři miliony korun. Loňských velikonočních nehod bylo 25, těžce se při nich zranili dva lidé a 13 lidí při nich utrpělo lehké zranění.
Na provoz nejen na dálnici D1 a na frekventovaných silnicích prvních tříd dohlíželi o Velikonocích dopravní policisté i příslušníci pořádkové a cizinecké policie. Kontroly začaly ve čtvrtek 2. dubna a trvaly do 6. dubna. Za tu dobu policisté v kraji kontrolovali 3765 vozidel a zjistili 478 přestupků. Uložené pokuty přesáhly půl milionu korun.
Podnapilých řidičů přistihly policejní hlídky deset. Pod vlivem drog bylo při kontrolách pět řidičů. V šesti případech se zjištěný přestupek týkal zákazu předjíždění a 15 kontrolovaných řidiči nerespektovalo značky upravujících přednost v jízdě. Za jízdy telefonovalo 20 řidičů, nepřipoutaných řidičů či spolujezdců bylo 25. Nejčastějšími přestupky byla rychlá jízda nebo jízda v autě ve špatném technickém stavu. V obou případech jich bylo 156.
Kaucí 200.000 korun skončila kontrola pro rumunského dopravce. Jeho řidič kamionu kontrolovaný 2. dubna na dálnici D1 nedodržel předepsané přestávky. Při kontrole tachografu policisté zjistili nedodržení doby řízení, jízdu bez správně vložené karty řidiče a použití karty, na kterou řidič neměl oprávnění. "Řidič nechtěl se skutky souhlasit a navíc je veden v systému nedoplatků CEPAN. Kauci i nedoplatky nakonec uhradil platební kartou," dodala Čírtková.