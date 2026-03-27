Obava z poškození trakčního vedení dnes krátce zastavila provoz vlaků v H. Brodě

České dráhy dnes krátce přerušily provoz na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Pohled. Na trati uvízl nákladní vlak a podle Správy železnic bylo možné, že se poškodilo trakční vedení. Protože se poškození nepotvrdilo, mohly se vlaky po 12:30 do provozu vrátit, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
Provoz byl zastavený ve 12:00.a České dráhy stáhly vlaky zpět do stanice. "Poškození trakčního vedení ani sběrače se nepotvrdilo, provoz byl obnoven," sdělil Kavka.
Trať 250, kde se mimořádná událost stala, je součástí elektrizované dvoukolejné trati propojující Brno s Havlíčkovým Brodem a dále Prahou.