Obce na Vysočině podle analýzy hospodařily poslední čtyři roky nejlíp z krajů

Obce na Vysočině hospodařily v posledních čtyřech letech podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau (CRIF) v součtu nejlépe ze všech krajů. Jejich investiční aktivita byla nadprůměrná, i když s pomocí dotací, míra úspor vysoká, ale zadlužení v porovnání s jinými kraji mírně nad průměrem. Dobrý rating vyplynul z toho, že v kraji byl nejvyšší podíl nejlépe hodnocených obcí a podprůměrný podíl sídel se špatným hodnocením.
Samostatných obcí je na Vysočině 704, druhý nejvyšší počet mezi kraji. Na jedno sídlo v průměru připadá 735 obyvatel, v ČR nejméně. Míra zadlužení obcí Vysočiny byla koncem loňska 18 procent, zatímco průměr v ČR byl 16 procent. Na jednoho obyvatele připadal dluh 7521 Kč, čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji. Obce měly zároveň v přepočtu na hlavu ušetřených 26.897 Kč, což byla v porovnání s jinými kraji druhá nejvyšší částka.
Příjmy měly obce na Vysočině poslední roky v průměru 39.157 Kč v přepočtu na jednoho obyvatele, v republikovém porovnání čtvrté nejvyšší. Od roku 2022 do loňska dostaly do rozpočtů celkem 80,5 miliardy korun, na příští roky z nich odložily 2,4 miliardy korun. Z celkových příjmů využily na investice v průměru ročně 34 procent, což byla nejvyšší hodnota mezi kraji. Na financování obecních investic se na Vysočině dotace ročně podílely 26 procenty, zatímco průměr v ČR byl 22 procent.
Krajská Jihlava v posledním volebním období víc investovala i s pomocí úvěrů a dotací. Loňské kapitálové výdaje přes 1,7 miliardy Kč byly podle závěrečného účtu pro město doposud nejvyšší. Kromě dokončování Horácké arény za dvě miliardy Kč dávala radnice peníze například na stavbu centrálního dopravního terminálu a do vodohospodářské infrastruktury.
V roce 2022, na přelomu nynějšího a předchozího volebního období, měla Jihlava investice za 182 milionů Kč. V roce 2023, v němž město začalo stavět arénu, investovalo 407 milionů a o rok později přes miliardu Kč. Zvyšovaly se i celkové roční příjmy města, z 1,93 miliardy Kč za rok 2022 na loňské tři miliardy Kč.
V Jihlavě žije skoro 54.000 lidí. Dluh v přepočtu na jednoho Jihlavana byl podle dat CRIF loni 15.748 Kč. Třebíč, s 34.500 obyvateli druhé největší město Vysočiny, měla stejnou dobou dluh na hlavu 9058 Kč a Žďár nad Sázavou 4170 Kč. Bez dluhů hospodaří Havlíčkův Brod. Pelhřimovská radnice snížila od roku 2022 dluh na jednoho obyvatele z 263 Kč na loňskou nulu.
Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích Jihlavy byl minulý rok 49 procent proti 23 procentům v roce 2022. V Pelhřimově tento podíl loni činil 30 procent, v Havlíčkově Brodě 33 procent, ve Žďáru nad Sázavou 38 procent a v Třebíči 39 procent, uvedla společnost CRIF.
V Havlíčkově Brodě žije 23.400 lidí, ve Žďáru nad Sázavou 20.200 a Pelhřimov má 16.200 obyvatel.