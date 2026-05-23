Obce v okolí Dukovan mění územní plány, i kvůli omezení ubytoven

Obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v případě příchodu většího počtu pracovníků při výstavbě nových jaderných bloků. Řeší také náklady, se kterými by musely v případě růstu obyvatel počítat. Vyplývá to z vyjádření starostů obcí, které oslovila ČTK.
Ve Slavěticích vzdálených od elektrárny asi tři kilometry se podle starosty Romana Čady obec se soukromým investorem dohodla pouze na stavbě hotelu vyšší kategorie s kapacitou pro 60 lidí. Teď dokončuje změny územního plánu tak, aby ubytovny nebylo možné v obci stavět. "Už tam chybí jen nějaké lhůty, jakmile skončí, bude to platné," řekl Čada. Obec podle něj žádné ubytovny nemá, ale je pravděpodobné, že někteří soukromníci měli o jejich zřízení zájem. "Ale on se to každý stydí říct. Tutlají to, chtějí to ukázat, až je hotovo. Protože kdyby to mezi místními řekli, tak je ostatní ušlapou," popsal nepopularitu ubytoven mezi obyvateli Čada.
Zejména s ohledem na bezpečnost místních je k rozšiřování ubytoven zdrženlivá i obec Dukovany. Na jejím katastru už tři s celkovou kapacitou asi 250 lidí stojí. Vlastní je soukromá společnost, ale pozemky okolo nich jsou obecní. "Jestli areál rozšíříme, bude otázkou změny územního plánu číslo tři a bude to určitě až na rozhodnutí nového zastupitelstva vzešlého z voleb. Poučení z minulosti, kdy v Dukovanech, které měly 600 obyvatel, bylo 1600 dělníků ubytovaných 300 metrů od obce, máme. Určitě je to memento a budeme na to myslet," připomněl starosta Dukovan Miroslav Křišťál situaci v obci při výstavbě prvních dukovanských bloků v 80. letech minulého století.
Vyřešit se podle něj musí i to, jak kompenzovat obcím náklady, které s případným vyšším počtem lidí budou mít. "Pokud mám obyvatele, mám na základě rozpočtového určení daní nějaký příjem do rozpočtu, když tady budeme mít dělníky, tak nebudeme mít nic," řekl Křišťál.
Zatím se Dukovany zabývají změnou územního plánu číslo dva, platná by měla být v polovině roku. Zohledňuje rozšíření jaderné elektrárny a její součástí je i to, že už uvnitř obce nebudou vznikat penziony a další ubytovací kapacity bez souhlasu obce. Zřizovat je soukromníci chtějí, třeba rovnou na návsi. Podle Křišťála se s majitelem podařilo dohodnout, že místo 60 bude mít jen 20 lůžek a v budově budou také kanceláře.
Úpravu územního plánu dokončuje i Kramolín. Žádný prostor pro nové ubytovny v něm podle starostky Jiřiny Štefaňákové nejsou. Kramolín má zkušenosti s areálem, ve kterém byli ubytovaní pracovníci při výstavbě dalešické přehrady i dukovanské elektrárny. Likvidace zpustlých staveb, k nimž se po dokončení výstavby nikdo nehlásil, podle starostky trvala asi 15 let.
Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. V budoucnu je mají doplnit dva nové, které v Dukovanech připravuje korejská společnost KHNP. Náklady na jejich vybudovány jsou při cenách z loňského roku 407 miliard korun. Stavba prvního by měla začít v roce 2029. Nejvíc pracovníků, až 6000, by mělo být na stavbě v letech 2030 až 2034.