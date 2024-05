Vesnice odmítla řetězec, radši si otevřela vlastní samoobslužnou prodejnu

„Pro lidi je to tak trochu obecní spižírna“ Hned několikrát zavítala „delegace“ z Vysočiny do sousedního Pardubického kraje. Představitelé obcí Újezd a Březí nad Oslavou tam jezdili obhlédnout, jak funguje zavedený bezobslužný Fééér obchůdek v Bítovanech u Chrudimi. Jeho provozovatelka Olga Dvořáková vidí cestu, jakou zvolily obě vysočinské vsi, jako ideální formu provozu obecní prodejny. „Po dvouleté zkušenosti, kterou mám, vnímám, že nějaká podpora, třeba právě od obce, je velmi potřebná. Když člověk vše táhne sám, je to hodně náročné,“ míní Olga Dvořáková. Obchůdek v Bítovanech zřídila poté, co tam přestala tato služba stabilně fungovat. „Máme relativně mladou vesnici, staví se tu, obec se rozvíjí. A obchod žádný,“ popisuje žena impulz, jenž ji vedl k otevření malé prodejny o rozloze asi 40 metrů čtverečních. Prostor má pronajatý od obce. „Musím tedy platit nájem, na má bedra jdou veškeré náklady, energie a podobně,“ líčí Dvořáková. Obchod, kde nabízí hlavně základní potraviny a drogerii, si na sebe vydělá. „Mám na zkrácený úvazek i zaměstnance. Ale mně samotné už z toho moc nezbývá, tak k tomu samozřejmě pracuji,“ říká žena, jež se živí jako masérka. Práce v obchůdku ji však těší. Fyzicky tam bývá mezi 7. a 10. hodinou, v pátek o hodinu déle. Obzvláště pro starší lidi je totiž podle ní důležitý nejen nákup, ale i možnost setkání s dalšími lidmi, popovídání. Po této otevírací době je pak provozovna přístupná již jen bezobslužně, a to až do osmi či devíti hodin večer. Tehdy tam míří spíše mladší ročníky. „Pro lidi je to tak trochu obecní spižírna, kam mohou zaběhnout, když jim doma něco chybí,“ usmívá se žena. Kdyby chtěla vyhovět oběma hlavním skupinám nakupujících, musela by trávit v prodejně celé dny, což nechtěla. „Samoobslužný obchod mi tak přijde v tomto případě jako ideální řešení,“ uzavírá Dvořáková.