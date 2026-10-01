Obchodní akademie má v Náměšti n. O. opravenou budovu za téměř 49 mil. Kč

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč má v Náměšti nad Oslavou opravené výukové centrum. Budova bude částečně sloužit i náměšťské základní umělecké škole (ZUŠ). ČTK to za Kraj Vysočina, který je zřizovatelem střední školy, sdělila Eva Neuwirthová. Stavební práce za téměř 49 milionů korun začaly loni v červnu.
"Projekt se týkal energetických úspor a celkové modernizace objektu praktické výuky," uvedla Neuwirthová. Necelými sedmi miliony korun byl dotovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.
V budově nechal kraj vyměnit okna a dveře, zateplil ji a izoloval od zemní vlhkosti. Nové jsou omítky, vzduchotechnika, osvětlení, datové a elektrické rozvody i výtah. Zřízen byl i nový vstup a upravené venkovní prostranství. Změnila se i vnitřní dispozice, aby mohly být oddělené prostory pro ZUŠ a střední školu.
Prostory slouží pro výuku oborů kadeřnictví a kuchař/číšník. Uvnitř jsou šatny, kabinety, sklady i kadeřnický salon, cvičná kuchyně, jídelna a salonek kavárny. "ZUŠ využívá dvě podlaží v budově, kde jsou kabinety, sociální zařízení a učebny potřebné pro výuku. Je zde i malý koncertní sál pro různá představení žáků ZUŠ," dodala Neuwirthová.