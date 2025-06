Vedení města se trasu silnice, která spojí výpadovky na Humpolec a na Jihlavu, silnice I/34 a I/38, snaží najít už roky. Vyústění na silnici 38 kruhovým objezdem u Highland sport je dáno. Ovšem jak se poprat se silnicí 34 a se Šmolovami, se stále neví.

Různý názor mají obyvatelé obcí a osad podél silnice na Humpolec. Vždyť na havlíčkobrodský městský úřad dorazilo už celkem pět petic, mnohé naprosto protichůdné. Jednotný postoj nemají ani dotčené orgány a instituce.

Ty posuzovaly celkem šest navržených variant budoucí trasy. Tři vedly severně od Šmolov, tři jižně. Stoprocentně se neshodly ani na jedné. Kde bylo v pořádku technické řešení, vadil zábor orné půdy. A kde nevadil zábor půdy, byly problém hygienické limity. Vždy se našlo něco, co nebylo ideální.

Z posledního jednání však vykrystalizovaly dvě varianty, které by za určitých okolností mohly být průchozí. Názor zastupitelům stvrdila i prezentace 3D dopravního modelu. Tu jim představil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Pavel Vidlák. Ten šest zvažovaných variant posoudil z čistě dopravního hlediska. Modely promítl trojrozměrně, patrné tak bylo, kde by měly být náspy a kde zářezy, kde budou nutné protihlukové stěny a kde se naopak vozidla až po střechu ztratí.

Dopravně nejzdařilejší je varianta 5

Za dopravně jednoznačně nejzdařilejší Vidlák označil takzvanou variantu 5. Ze silnice 34 odvádí obchvat už na konci Michalovic. Šmolovy obkrouží z jihu ve vzdálenosti přibližně 300 metrů od posledních domů. K Highland sport se dostane prakticky rovně, ovšem přes katastr Petrkova, místní části Lípy. Od zástavby má být silnice 825 metrů daleko.

Šest variant obchvatu Nová silnice by měla spojit oblast brodské místní části Šmolovy na silnici 34 s kruhovým objezdem prodejny Highland sport na silnici 38. Původně měla vést nejkratší možnou trasou od silnice 34 severně od Šmolov. Ta je označená jako varianta 1.

V tom případě by však veškerá tranzitní doprava dál proudila přes brodskou místní část. Proto vznikl nápad na protažení varianty 1 a obkroužení Šmolov ze severu a západu. To je varianta 2.

Varianta 3 je totožná, jen by trasa vedla dál od zastavěného území. Ani jedna z těchto variant se však nelíbí řadě obyvatel sídliště Lipka na okraji Šmolov ani sousedních Občin. Rušnou silnici první třídy by měli poblíž domů.

Proto přibyla varianta 4. Ta nový obchvat odvádí už od Michalovic a vede ho jižně od Šmolov. Tranzit by se místní části vyhnul, skrz by ale proudil místní provoz. Varianta 5 se liší jen v detailech a vzdáleností od zastavěných oblastí.

Jenže tyto dvě varianty narazily na další problém. Nevejdou se do katastru Havlíčkova Brodu, prochází katastry Petrkova a Michalovic. Byť by silnice vedla přes 800 metrů od nejbližších obydlí, jejich představitelé o takovém řešení nechtějí ani slyšet.

Přibyla proto šestá varianta obchvatu. Ta v západní části vede od Michalovic po stopách variant 4 a 5, aby velkým severně vedeným obloukem obkroužila vyčnívající cíp katastru Petrkova a po trase variant 1, 2 a 3 se napojila na kruhový objezd u Highland sport.

„Tato varianta je poměrně daleko od obytných domů. Kolem Šmolov vede v zářezu, kde se auta schovají. Zároveň nedělá bariéru pro proudění vody v krajině a není to tak velký zásah do krajiny,“ vysvětlil Vidlák.

Naopak varianty 1 až 3, kde silnice obchází sídliště Lipku a Šmolovy ze severu, s nimiž se původně předběžně počítalo, se mu moc nezamlouvají. Špatným řešením podle něj je zvažovaný úrovňový kruhový objezd u Šmolov i poměrně ostrá zatáčka v jeho blízkosti. „Z výpočtů vyplývá, že by tu ve špičkách docházelo ke zdržení dopravy v průměru o 31 sekund,“ pravil.

Tuto variantu by ale brali obyvatelé Šmolov. Vidí v ní totiž jistotu, že jim dopravu vyvede z obce. Při variantě 5 se to nestane. Šmolovům se v tom případě sice vyhne tranzit, ale veškerá místní doprava do Havlíčkova Brodu a z Brodu na Humpolec bude jezdit stejnou silnicí jako dnes.

„Znamená to, že vše, co pojede do Brodu a od Brodu, pojede přes nás. Ale i my chceme smysluplný obchvat. I my chceme, aby se nám tu ulevilo a cítili jsme se bezpečně,“ prohlásila předsedkyně osadního výboru Daniela Veselá.

„Je to o nás bez nás,“ popíchl starosta Lípy

Striktně proti variantě 5 se postavil Jiří Kunc, starosta sousední Lípy, pod níž Petrkov spadá a jehož katastr by silnice proťala. „S variantami 4 a 5 nesouhlasíme,“ potvrdil před brodskými zastupiteli.

„Nesouhlasí s tím občané Petrkova, nesouhlasí s tím spolky, místní zemědělci, dokonce ani správci zámku v Petrkově. Navíc je to takové o nás bez nás. Nikdo s námi nejednal,“ namítal Kunc. Odmítl, aby si Brod řešil „svůj“ obchvat na úkor okolních obcí.

Jeho slova vyvolala reakce mnohých brodských zastupitelů. Proti nařčení o nejednání se postavil především starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Z hlavy vyjmenoval hned čtyři schůzky, během nichž v minulosti se starostou Lípy o obchvatu hovořil.

Zlobil se i havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Ten odmítá, že by šlo jen o „brodský“ obchvat a Brod si jím řešil dopravní problémy. „Silnice 34 je mezinárodní silnice řešící tranzit vysoce nadregionálního významu. A jeho intenzita neustále stoupá. Jako město máme velmi málo možností, jak to ovlivnit. Proto by se měli zapojit i další,“ řekl.

Ještě ostřejší byl ve svém komentáři Jan Kerber (Piráti). „Celá aglomerace tu stojí v kolonách, i lidé z Lípy a Petrkova. Silnice vždy půjde přes něčí katastry. A že zdržuje plánování, víc pochopím u soukromníka, který má v trase své pozemky, než u voleného zástupce obce,“ vzkázal.

Když to nepůjde po dobrém...

V dvouapůlhodinové a místy poměrně emotivní diskusi se střídavě ozývali zastánci jižních variant od Šmolov a zastánci variant severních. Mezi druhé jmenované se zařadil například Jan Schwarz (Broďáci). „Nerozhodujeme mezi severní a jižní variantou, ale mezi severní variantou a statem quo. Protože jižní varianta je při přístupu Lípy v nedohlednu,“ sdělil kolegům.

Na konci debaty si zastupitelé vybrali dvě varianty, severní označenou číslicí 3 a jižní s číslovkou 5. Usnesli se, že právě tyto dvě jsou nejžádanější a nechají je posoudit odborníky. „ŘSD je schopno a ochotno obě posoudit z ekonomického hlediska,“ přikývl přítomný ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Experti trasy porovnají nejen co do nákladů na výstavbu, ale i co do využití vozidly, úspory pohonných hmot, zkrácení cesty, časového zdržení, podílu ze zastavěných částí odvedené dopravy a dalších proměnných.

Zastupitelé by toto porovnání mohli mít už na podzim. Na jeho základě by mohli vybrat definitivní variantu. Pokud by zvolili variantu 5, muselo by se ŘSD v horším případě jako investor obrátit na Kraj Vysočina a prostřednictvím změny zásad územního rozvoje donutit Lípu a Michalovice, aby obchvat ve svém katastru akceptovaly.

„Pokud by se podařila najít vstřícnost a shoda s okolními obcemi, celý proces by se o roky uspíšil,“ poznamenal Libor Honzárek.

„Z Lípy jsme zatím slyšeli jen ultimátní nesouhlas. Pokud by ale obec chtěla postoj změnit, jsme stále nakloněni jednání. Byli bychom ochotni za její vstřícný postoj i případně něco nabídnout,“ vzkázal Zbyněk Stejskal. V té souvislosti se nejčastěji hovoří o případných směnách pozemků či jiných kompenzacích.

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu se řeší už roky. A doposud není ani trasa. Vedení brodské radnice se obává, že v případě pokračování patové situace státu dojde trpělivost a z celého záměru vycouvá.