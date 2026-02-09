V červnu začne stavba obchvatu Pelhřimova, ministerstvo dopravy s akcí počítá

Budování západní části obchvatu Pelhřimova by mělo začít v červnu. Potvrdil to šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina. Stavba za jeden a čtvrt miliardy korun odvede z města dopravu proudící na Jindřichův Hradec po silnici 34. Ještě před zahájením prací prohlédnou terén pyrotechnici.
Nalevo od tohoto mostu v pelhřimovské Pražské ulici bude na silnici navazovat budoucí trasa obchvatu města s dominantní prostornou okružní křižovatkou. Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Stále se čeká na schválení státního rozpočtu, ale máme dohodu s naším zřizovatelem ministerstvem dopravy, že se s touto stavbou počítá,“ sdělil Kratina. Sněmovna by měla schvalovat návrh státního rozpočtu na začátku března.

Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek. Nejnižší cenu 1,22 miliardy korun bez daně nabídlo konsorcium Swietelsky a M – silnice. Doba realizace stavby je 27 měsíců. „To je více než dvě stavební sezony, ale je předpoklad, že by se na konci roku 2027 aspoň po části stavby už dalo jezdit,“ pravil Kratina.

Nalevo od tohoto mostu v pelhřimovské Pražské ulici bude na silnici navazovat budoucí trasa obchvatu města s dominantní prostornou okružní křižovatkou. Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící dopravu z města směrem na Tábor a Vlašim.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
Oproti původním starším plánům bude součástí stavby západní části pelhřimovského obchvatu po silnici I/34 (od Humpolce přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec) také budování obchvatu pelhřimovské části Starý Pelhřimov na silnici I/19 z Pelhřimova na Tábor.

Silničáři mimořádně musejí pro tuto stavbu objednat i pyrotechnický průzkum, protože v dotčené pelhřimovské lokalitě v okolí pražské výpadovky by se mohla v zemi nacházet stará nevybuchlá munice. „Na západním okraji Pelhřimova za druhé světové války probíhaly ústupové boje,“ pověděl Kratina.

Komunisté se sekli, hlaveň mířila na východ

V místě budoucí velké okružní křižovatky trasy obchvatu s výpadovkami na Tábor a na Vlašim se dosud v Pelhřimově říká „u tanku“. Na památku bojů ze sklonku války tam byl v roce 1980 odhalen pomník, kde byl na dosud zachovaném betonovém soklu umístěn sovětský tank T-34.

Pozoruhodné bylo, že jeho hlaveň původně mířila na město Pelhřimov, čili od pomníku na východ. Proto později nechali komunisté jeho hlaveň otočit na západ, jak bylo i logické. Tehdy byl tank slavnostně odhalen podruhé.

Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře je šedou znázorněn i budoucí obchvat místo části Starý Pelhřimov.

Účastníkem druhého slavnostního odhalení byl tehdy sedmnáctiletý Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den. „Předpokládám, že jsem to tehdy vnímal jako otravu, že se dva roky po sobě musíme se školou povinně plahočit k tanku na kopec za město. Ale určitě jsme z toho měli i legraci, že se komunisté sekli a přitom bazírují na takových volovinách,“ vzpomínal před časem Marek.

Tank byl z místa odstraněn autojeřábem 21. dubna 1990. Dnes je z něj exponát v památníku u Nižného Komárniku na slovenské Dukle.

Plány ŘSD má na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku

Z dalších investičních akcí letos ŘSD na Vysočině zahájí na Havlíčkobrodsku rozšíření a narovnání silnice I/19 v kilometrovém úseku mezi Pohledem a osadou Simtany. Akce bude stát 60 milionů korun.

Na podzim silničáři také začnou s plánovaným rozšířením silnice I/23 Třebíč – Vladislav. „Budeme tam stavět dva nové propustky, které budou společné pro silnici i souběžnou železnici. V roce 2027 by měly začít samotné stavební práce s uzavírkou,“ pověděl Kratina.

Letos bude také přestavěn jeden z havlíčkobrodských mostů, který je součástí přepravy nadrozměrných komponent pro stavbu jaderné elektrárny Dukovany 2. „Musíme ho posílit, protože stávající konstrukce neunese požadovaných 750 tun,“ podotkl Kratina.

Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

ŘSD nyní podává novou žádost EIA pro stavbu obchvatu Třebíče, připravuje i rozšíření silnice Třebíč – Krahulov. „V plánu máme i dvě další akce na Havlíčkobrodsku. Jednou je stavba společného obchvatu obcí Věž a Skála na silnici I/34 , kde se nyní dělají výkupy pozemků. Zahájení stavby předpokládáme na rok 2027,“ plánuje Kratina. V přípravě je stavba okružní křižovatky na silnice I/38 u Svatého Kříže.

Ministerstvo dopravy se nyní zabývá možností vystavět plánovanou třináctikilometrovou přeložku silnice I/38 v úseku Jihlava – Stonařov v šířce 13,5 metru. Pro tuto stavbu – v kraji nejdražší a nejrozsáhlejší plánovanou dopravní investici dekády – by ŘSD chtělo začít v roce 2017 výkupy pozemků.

