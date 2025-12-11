Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

Tomáš Blažek
  8:32
Ačkoli se zpozdil výběr dodavatele stavby, dlouho očekávané budování další fáze obchvatu Pelhřimova by mělo začít v příštím roce. Záleží to na schválení oficiálního státního rozpočtu. Příprava na zahájení stavby nicméně stále pokračuje. iDNES.cz to sdělil Aleš Kratina, šéf vysočinského ředitelství silnic a dálnic.

O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových dopravních staveb regionu roku 2026 je podmíněna schválením státního rozpočtu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Běží proces zadávacího řízení s tím, že předpoklad otevření nabídek se posunul na konec ledna, přičemž původní předpoklad byl 15. prosince,“ řekl Kratina.

V lednu a pravděpodobně také v části února bude fungovat rozpočtové provizorium, teprve po schválení řádného rozpočtu bude stoprocentně jisté, že stát na stavbu obchvatu uvolní peníze. „Pevně věřím, že ano, protože pelhřimovský obchvat má v našich plánech důležité místo,“ podotkl Kratina.

Stavba v úvahách projektantů a urbanistů figuruje už čtvrt století, ale reálně ji silničáři rozpracovávají asi čtyři roky.

Předpokládané náklady na budování obchvatu jsou 1,6 miliardy korun. Podobně jsou závislé na schválení státního rozpočtu všechny velké dopravní stavby v kraji. Výjimky by byly výsledkem politických dohod odcházející a nové vlády.

„Osobně si myslím, že prioritu v takových případech budou mít důležité dálniční tahy a návozové trasy pro stavbu elektrárny Dukovany,“ míní Kratina.

Zahájení stavby jinak už nic nebrání. „V trase obchvatu není žádný problém, nic tomu nepřekáží, vše je připraveno. Nyní je to už jen administrativní a finanční problém Ředitelství silnic a dálnic, jiná překážka tam není,“ vyjádřil se pelhřimovský starosta Ladislav Med.

Deset tisíc aut jinudy

Zprovoznění obchvatu by mělo redukovat počet vozidel z tranzitního provozu projíždějícího především hlavním pelhřimovským průtahem z patnácti tisíc denně asi na jednu třetinu.

Součástí investice bude stavba velké okružní křižovatky u výjezdu z města na Starý Pelhřimov.

Okruh bude spojovat čtyři hlavní směry. Jednak silnice I/34 (mezinárodní E551) od Humpolce na Kamenici nad Lipou, dále silnici I/19 na Tábor a silnici II/112 na Vlašim. Současně také po tzv. staré silnici propojí odbočka z okružní křižovatky obchvat s centrem Pelhřimova. „Bude se to stavět současně s pětikilometrovu trasou obchvatu,“ podotkl Med.

Další dílčí stavbou pelhřimovského obchvatu bude také výstavba silničního obkroužení Starého Pelhřimova.

Stavba obchvatu Pelhřimova je součástí postupného narovnávání zkapacitňování a rozšiřování celé trasy silnice E551. Již dříve se podobně upravoval úsek Jarošov nad Nežárkou – Kamenice nad Lipou a severně od Pelhřimova propojení s dálnicí D1 v Humpolci.

Rozšířen byl také úsek Nová Ves – Božejov a v roce 2017 poté Božejov – Ondřejov – Pelhřimov.

Přeložka třinácti kilometrů

Vůbec největší silniční stavbou v regionu, kterou ŘSD také nyní připravuje, je třináctikilometrová přeložka silnice I/38 mezi Jihlavou a Stonařovem. „Příprava běží bez zpomalení dál. U této akce řešíme aktuálně možnou změnu spočívající v rozšíření silnice na 13,5 metru,“ sdělil Kratina.

Zatím však jde podle něj pouze o zvažovanou alternativu. „Prověřujeme to ekonomicky a není jisté, zda to projde, schváleno to ještě není. Ale figuruje to v úvahách,“ řekl Kratina s tím, že zahájení stavby přeložky předpokládá na rok 2029.

Přeložka důležité silnice I/38 – čili její přeložení do nové trasy – v úseku mezi Jihlavou a Stonařovem navazuje na přeložky u Čáslavi, Golčova Jeníkova, Havlíčkova Brodu, Kolína, Nymburka či Moravských Budějovic. Silničáři nyní také stavějí na stejné silnici první část obchvatu Znojma.

Přeložka – de facto jediný třináctikilometrový obchvat – by měla od intenzivní dopravy na mezinárodní trase Praha – Znojmo – Vídeň osvobodit obyvatele obcí Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Prostředkovice a Stonařov.

Trasa nové silnice povede západně od nynější spojnice I/38.

Začátek přeložky naváže na jihozápadní obchvat Jihlavy.

U Rančířova si stavba přeložky vyžádá demolici řady staveb v místní chatové kolonii.

Pak přeložka mostem překoná potok a západně mine Rančířov.

Přemostí potok Okrouhlík a západně mine Čížov, pak bude následovat most přes Popický potok. U Vílance bude v náspu silnice vybudován propustek s průchodem k místnímu hřišti.

Silnice mostem přejde Loučský potok, pak mine osadu Beranovec a přejde Lovecký potok. Západně obejde obec Suchá, kde se poté polní krajinou dostane ke Stonařovu. Tam podejde silnici Stonařov – Třešť a naopak přemostí komunikaci Stonařov – Otín. Za touto silnicí se pak napojí na stávající trasu I/38.

Na nové silnici bude mimo jiné postaveno šest protihlukových stěn a tři opěrné zdi. Stavba by měla stát podle stávajících odhadů asi tři miliardy korun bez daně.

