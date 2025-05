„Za naše vlastní peníze jsme nechali vypracovat studii, která navrhla čtyři varianty obchvatu severně od města. Od ŘSD jsme k nim nyní obdrželi kladné vyjádření,“ informoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Přibyslav leží na ne výrazně frekventované silnici 19 mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou. Pod tíhou hustého provozu vyloženě netrpí. Nicméně silnice první třídy vede přímo přes Bechyňovo náměstí. To není místním příjemné, navíc samospráva v případě konání akcí na náměstí musí složitě žádat o povolení a uzavírku. Provoz je pak směrován do úzkých uliček města.

Intenzita provozu a možnost průjezdu městem po stávající silnici nás co do argumentace nestaví do nikterak luxusní role. Martin Kamarád starosta Přibyslavi (ODS)

Navíc na západním okraji, v místní části Dobrá, projíždějí auta serpentinami. Nebezpečné je rovněž prudké klesání do Dobré, kde se silnice stáčí mezi domy. Hlavně v zimě je pak nepříjemný i kopec k zámku na příjezdu od Žďáru nad Sázavou.

A aby toho nebylo málo, obchvat by odvedl dopravu i z další místní části - Keřkova. Tam je silnice rovná, široká a řidiče svádí k rychlé jízdě. Její obyvatelé se alespoň letos dočkají prvního přechodu pro chodce a zpomalovacího semaforu, který rychlé šoféry zbrzdí červeným světlem.

Jižní varianty limituje železnice i řeka

Jak v dosavadní jižní, tak i v nové severní variantě se obchvat odpojuje ze stávající silnice ve směru od Havlíčkova Brodu před Keřkovem. Jižní však prochází těsně kolem zástavby, v místech pod zámkem dokonce přes ni. Ústit měla na stávající komunikaci ještě ve městě, zhruba v místech mezi čerpací stanicí a nádražím. Vedení obchvatu dál od města tu brání železniční trať i řeka.

Oproti tomu severní varianta by od obytných domů mohla být dál. Obkroužila by Keřkov i Dobrou a u silnice na Havlíčkovu Borovou by se stočila na jih. „Počítáme s tím, že by prošla mezi městem a letištěm a kolem kaskády rybníků by se obloukem připojila na silnici 19 před Ronovem,“ popsal starosta.

Jižní varianta měří přibližně čtyři kilometry, severní by byla zhruba o půl kilometru delší. Nutné by na ní byly minimálně dva mosty. Radnice si v severní variantě nechala vytyčit hned čtyři různé trasy.

„Jedna z nich by ovšem byla výrazně levnější než celá jižní varianta,“ podotkl Kamarád. Současné náklady studie odhadla na více než dvě miliardy korun, jižní varianta se blížila třem.

Hledání důvodu pro stavbu nové silnice

„Jižní trasa je komplikovaná rovněž z hlediska soukromých domů a pozemků, vede přes řadu stavení. Nesmírně složité by bylo jejich odkoupení. I z toho důvodu budeme žádat, aby ŘSD myšlenku na jižní obchvat opustilo a uvolnilo koridor pro další využití pozemků a nemovitostí,“ pravil starosta.

Plány jsou ovšem jedna věc, realita druhá. O obchvatu se v Přibyslavi mluví minimálně dvacet let a záležitost stále zůstává v plenkách. Samospráva nevidí moc reálně, že se za dalších dvacet let něco výrazně změní.

„Intenzita provozu a možnost průjezdu městem po stávající silnici nás co do argumentace nestaví do nikterak luxusní role,“ uvědomuje si Martin Kamarád. Silnice 19 nemá potřebný význam ani z hlediska návozových tras pro Dukovany, ani z hlediska národní obrany, což v posledních letech bývají pro budování obchvatů výrazné plusové body.

„V případě silnice 19 bychom mohli apelovat snad jen na to, že to v historii byla nejdelší silnice v republice. A také na to, že může sloužit coby záložní varianta pro cesty mezi Brnem a Prahou v případě vážných potíží na dálnici D1,“ hledá argumenty města místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).

V plánech ŘSD do roku 2034 obchvat není

Zda tato slova budou mít nějaký efekt, však vůbec není jisté. Na historii se stát v investicích do dopravy těžko bude ohlížet. A alternativní trasu mezi Prahou a Brnem za pár let obstará spíše dálnice D35 od Pardubic, na jejímž prodloužení se už roky pracuje. Navíc je tu silnice druhé třídy číslo 602, která vede povětšinou přímo podél „déjedničky“ a do níž Kraj Vysočina v posledních letech nemálo investoval.

„Silnice 19 ve srovnání s jinými opravdu takový význam nemá. Neděláme si iluze, že by se začalo stavět za pět roků. Budeme velice rádi, když se záležitost někam pohne alespoň za dalších dvacet let,“ pragmaticky zhodnotil Martin Kamarád.

Obchvat Přibyslavi skutečně v plánech ŘSD do roku 2034 není. Opuštění jižní varianty by však městu samotnému a jeho některým obyvatelům pomohlo okamžitě.