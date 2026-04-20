Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Martin Vokáč
  8:52aktualizováno  8:52
Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení změny přestanou platit současná omezení. Vedení města se soustředí už jen na nově nakreslenou variantu severní.

Silnice první třídy prochází přímo skrz hlavní Bechyňovo náměstí. Na snímku vede po jeho levé straně. Provoz v samém centru města není místním úplně příjemný. | foto: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Radnice si na své náklady před časem nechala udělat studii, kudy by budoucí obchvat Přibyslavi mohl vést. Představila pak hned čtyři varianty. Všechny by měly obkroužit město po jeho severním okraji. Město k nim obdrželo už i kladné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic.

V územním plánu je však stále zanesena jižní varianta obchvatu. Ta už tři desítky let blokuje rozvoj části města. A naprosto zbytečně. Minimálně po dvě desetiletí Přibyslavští vědí, že tudy žádný obchvat nikdy nepovede. Přesto se stále nepodařilo trasu z územního plánu vyndat.

Martin Kamarádstarosta Přibyslavi

„Návrh na jižní variantu vzešel od stolu na ministerstvu dopravy v devadesátých letech minulého století. Minimálně dvacet posledních let tu trasu považujeme za nevhodnou. Jenže na každém jednání ohledně dopravy nám ministerstvo i ŘSD říkají, že se s tím nedá nic dělat,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Vedení města po letech došla trpělivost. Na vlastní náklady radnice nechala vypracovat vyhledávací studii a pokusila se nevyhovující jižní variantu nahradit mnohem lepší variantou severní. A to, světe div se, možné bylo!

Návrh zbytečně blokuje rozvoj města

„Jižní varianta nám roky blokuje rozvoj města. V předpokládané trase obchvatu nelze stavět, omezené jsou rekonstrukce i možnosti nakládání s pozemky. Celé ty roky to všichni věděli, ale nešlo s tím nic udělat,“ kroutí hlavou starosta.

Podle původních plánů se měl jižní obchvat od silnice 19 odpojovat už u Keřkova. Měl se dostat k železniční trati a prakticky podél ní dojít až k nádraží. Zde měl obchvat zamířit severněji a na hlavní tah se napojit poblíž čerpací stanice. Na více místech by tak obchvat procházel městem, těsně za zástavbou, občas i přes ni, a jen zhruba 200 metrů od zámku.

Přibyslav by chtěla místo jižního obchvat severní. Zda se dočká, není jasné

Oproti tomu severní varianta by od obytných domů mohla být dál. Obkroužila by Keřkov i Dobrou a u silnice na Havlíčkovu Borovou by se stočila na jih. „Počítáme s tím, že by prošla mezi městem a letištěm a kolem kaskády rybníků by se obloukem připojila na silnici 19 před Ronovem,“ popsal Kamarád.

Jižní varianta měří přibližně čtyři kilometry, severní by byla zhruba o půl kilometru delší. Nutné by na ní byly minimálně dva mosty. Přesto by v jedné variantě byla až o třetinu levnější než jižní trasa. Současné náklady studie odhadla na více než dvě miliardy korun, jižní varianta se blížila třem.

Silnice v žádných plánech zatím není

Zda se současné osazenstvo radnice obchvatu ovšem někdy dočká, vůbec není jasné. O jeho budování se mluví desítky let a další desítky let se na tom zjevně nic nemění. Obchvat Přibyslavi dosud není v žádných plánech ŘSD.

Silnice I/19 spojuje Havlíčkův Brod se Žďárem nad Sázavou. Vede přímo středem Přibyslavi, přes Bechyňovo náměstí a kolem zámku. Hlavně v zimě provoz komplikují prudká stoupání k zámku a v Dobré, kde jsou navíc ostré zatáčky.

Jenže silnice není natolik frekventovaná, aby stát na obchvat spěchal. Denně po ní projede mimo město v průměru do tří a půl tisíc vozidel, přímo centrem Přibyslavi pak dvojnásobek.

„Přesto si myslíme, že to není úplně nereálné. Třeba za dvacet let. Každopádně už samotná změna územního plánu a vyškrtnutí jižní varianty městu pomůže,“ domnívá se starosta. Věří, že varianta severní nebude v územním plánu podobně zbytečně, jako byla jižní.

