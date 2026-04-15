Hledání nejvhodnější trasy obchvatu města bylo nejzásadnějším bodem pondělního jednání brodských zastupitelů. Ve výběru jim zůstaly dvě poslední varianty.
Ta s číslicí 3 vede severně od části Šmolovy v linii původně navržené trasy. Obkrouží přitom i sídliště Lipka, pod nímž bude kruhový objezd. Pětka se pak od současné silnice 34 odpojí už u Michalovic, projde jižně od Šmolov a v takřka rovné linii se napojí na silnici 38 na kruhovém objezdu u Highland sportu.
|
Ani jedna z navržených variant spojnice výpadovek na Humpolec a na Jihlavu není ideální, mají své výhody a nevýhody. Proti každé z nich existuje celá řada připomínek včetně protichůdných vyjádření úřadů a příslušných orgánů, ale i petic obyvatel, kteří se novou silnicí cítí dotčeni.
Zastupitelé v pondělí odpoledne patnácti hlasy z celkových pětadvaceti podpořili pokračování příprav v páté variantě. O bodu jednali v husté atmosféře za přítomnosti desítek lidí z obou táborů téměř dvě a půl hodiny. Nakonec zvítězil argument o nadregionálním významu silnice a nadčasovosti řešení, byť pro další postup bude mnohem složitější.
„Neřešíme jen město, ale mezinárodní silnici“
„Nejde o obchvat, není to o převedení dopravy z Havlíčkova Brodu ke Šmolovům a do katastru dalších obcí. Je to o komplexním řešení mezinárodního tranzitního tahu od dálnice D1 na Pardubice. Silnice 34 má vysoce nadregionální význam, netýká se jen našeho města,“ obhajoval výběr této varianty místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
V dlouhé diskusi před samotným hlasováním vystoupila většina zastupitelů, i ti, kteří toho při jednáních obvykle moc nenamluví. Přidala se i přítomná veřejnost, která vesměs hájila variantu 3. Na dotazy odpovídal i ředitel jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina, promluvili i starosta a místostarosta Lípy Jiří Kunc a Ondřej Baloun.
„Tento bod mě zatěžuje a týrá, už se v něm ztrácím,“ zahájila rozpravu zastupitelka za opoziční Broďáky Veronika Prchalová. Jako by tím ilustrovala, jak složité je vybrat jedinou variantu. Brod to nedokázal pět let. Za tu dobu se mu z úvodních až šesti možností jen podařilo zúžit výběr na dvě.
A ani pondělní rozhodnutí není konečné. „Není to definitivní výběr varianty, je to dle zákonného postupu při změně územního plánu pouze varianta preferovaná. Tím směrem se bude naše snažení ubírat dál,“ konstatoval Honzárek.
Aby to za čas nedopadlo jako na severovýchodě
Většina veřejnosti i samotných zastupitelů to však bere trochu jinak. A tak také k záležitosti při jednání přistoupili. Na výslovnou žádost Daniely Veselé, předsedkyně osadního výboru ve Šmolovech, jenž se jednoznačně postavil za variantu 3, mnozí vysvětlovali, proč volili tak, jak volili.
„Nechtěla bych přispět ke stejnému problému, jako nyní řešíme se severovýchodním obchvatem, který už dnes vede městem. Proto volím variantu 5, je nadčasová,“ vysvětlila Helena Siwková (ANO), proč hlasovala pro vedení obchvatu co nejdál městu.
Původně existovalo šest variant trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nyní zastupitelé volili mezi dvěmi finálními. Varianta 3 je na mapce fialová. Obkrouží sídliště Lipka (vlevo) a v koridoru severně od Šmolov zamíří k silnici 38 na Jihlavu. Varianta 5 je na obrázku růžová. Ta se Šmolovům vyhne jižní stranou. Prochází ovšem katastry Michalovic a Lípy. Ani jedna z těchto obcí s ní nesouhlasí.
„Za hlavní považuji, co je reálné. Pětka jde na sílu přes okolní obce, které s ní nesouhlasí. Proto jsem pro variantu 3,“ prohlásila Magdalena Chvílová Weberová (KDU-ČSL).
„U mě rozhodla ekonomická studie,“ oznámila Martina Matějková (ODS) s odkazem na nejnovější studii zpracovanou společností Mott MacDonald. Podle ní je pátá varianta kratší, levnější a za desítky let přinese největší finanční benefity a úspory.
„ŘSD má rozpracovaných šedesát projektů na nové obchvaty. Bude se určitě hledět i na finance. A na nadčasovost celého projektu. Nejednáme o přeložce místní komunikace, ale tranzitní silnice první třídy. Ta by neměla vést městem,“ odůvodnila svou podporu páté varianty Ivana Mojžyšková (PRO BROD).
„Proč hledáte stále nové a nové trasy?“
Jasně se vyjádřil i starosta Lípy Jiří Kunc. „Jednoznačně podporujeme variantu číslo 3. Varianta pátá je pro nás neakceptovatelná. Havlíčkův Brod má mnoho možností, jak vést svůj obchvat po svém katastru,“ prohlásil.
Odmítl přitom, že by se hledalo nějaké nadregionální řešení tranzitní silnice, o němž hovořil Honzárek. Naopak upozornil na negativa, která varianta 5 přinese pro životní prostředí. Ta zmiňovala už i studie vlivu stavby na životní prostředí, jež v tomto ohledu označila třetí variantu za lepší. Podle vedení Havlíčkova Brodu jsou však připomínky řešitelné.
„Proč se Havlíčkův Brod roky brání původní variantě obchvatu, která byla zanesena v územní rezervě, a hledá stále nové a nové cesty jižně od Šmolov?“ divil se Vladimír Brom, jeden z řečníků z řad veřejnosti.
A odmítl i častý argument zastánců vybraného řešení o nadčasovosti projektu. „Nikdy jsem nezaznamenal, že by se Havlíčkův Brod měl rozvíjet jihozápadním směrem kolem letiště. To je pořád vedené jako záložní pro vojenské účely, stavět kolem něho není možné,“ tvrdil.
Když to nepůjde? Ať si stát najde trasu sám
Starosta Zbyněk Stejskal (ODS) naopak upozornil i na technické řešení budoucí přeložky. Ta by ve třetí variantě nemohla splnit příslušné normy pro novou silnici první třídy. Mezi osadou Občiny a sídlištěm Lipka by musela být ostrá zatáčka, u ní kruhový objezd. „Ministerstvo dopravy nenormové silnici nemusí být tolik nakloněno,“ konstatoval.
Podle Libora Honzárka pak nelze řešit přesun silnice do obydlené oblasti, kde by vozy jezdily 150 metrů od domů, zatímco v páté variantě by byla obydlí vzdálena minimálně tři stovky metrů v případě Šmolov a dokonce 900 metrů v případě Lípy a její místní části Petrkov. Obyvatelé Šmolov pak namítali, že jedině třetí varianta z osady odvede veškerou dopravu, kdežto pátá varianta pouze tranzit.
|
Právě Honzárek dostal nyní za úkol snažit se s Lípou a Michalovicemi dohodnout. „Zřejmě to ale bude jen formální jednání, které nedopadne,“ poznamenal Stejskal.
Když k dohodě nedojde, vedení města požádá ministerstvo dopravy, aby iniciovalo změnu územního plánu Kraje Vysočina, tedy zásad územního rozvoje kraje. Tento proces může přípravu obchvatu i o roky oddálit. Teprve poté brodští zastupitelé - zřejmě až po volbách ti noví - definitivně schválí trasu.
„Jestli by pátá varianta z jakéhokoli důvodu padla, necháme zcela na ministerstvu dopravy, aby si samo určilo trasu obchvatu. Kudy vést státní silnici, je záležitostí státu. My jen děláme v dobré víře a ve snaze proces urychlit pro stát servis,“ naznačil místostarosta, kam až může spor v krajním případě vést.
|
27. března 2026