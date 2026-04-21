Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

Tomáš Blažek
  16:22aktualizováno  16:22
Napětí v Třebíči se stupňuje. Příčinou je stavba obchvatu města, dlouho očekávaného a propíraného ze všech možných stran. Všichni se shodují, že Třebíč obchvat potřebuje. Jenže jak by měl vypadat a kudy má vést? I když je trasa stanovená, kritici stále neopustili myšlenku takzvaného velkého obchvatu.
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v jaké ho v rámci řízení EIA začaly znovu projednávat úřady. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...
Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči
Součástí kampaně na podporu navržené trasy obchvatu Třebíče je i video, které...
Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči
10 fotografií

O obkroužení města novou silnicí se mluví už půlstoletí. Za poslední dekádu získala jedna z jeho zvažovaných variant nicméně zelenou a je technicky připravena. Této variantě její zastánci říkají obchvat, odpůrci průchvat. Reálně jde o variantní trasu západovýchodního průtahu městem. Měla by být vedena po jeho jižním okraji.

Existuje jenom tato jedna varianta, žádná jiná není. Jinak obchvat nebude.

Pavel Pacalstarosta Třebíče

Nyní Třebíč ke svému jedinému západovýchodnímu průtahu alternativu nemá. Jde o úsek silnice I/23 na ulicích Pražská, Sucheniova a Bráfova třída. Oficiálně prosazovanou a chystanou variantou je takzvaný malý obchvat.

Jeho odpůrci naopak vytrvale mluví o nutnosti postavit pro město „velký obchvat“. Jenže ten k případné stavbě nijak připraven není. Fakticky se jedná jen o čáru na mapě.

Takto je zakreslen obchvat či „průchvat“ Třebíče v oficiálním aktuálním letáku Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu připravuje. Odpůrci záměr v této podobě vytrvale torpédují.

Skupiny zastánců jednoho či druhého řešení na sebe útočí na sociálních sítích, pořádají mítinky, kde přesvědčují přítomné o správnosti své varianty. Aktivní účast v procesu projednávání obchvatu ohlašují nátlakové ekologické organizace, jako jsou Děti Země. K tomu se blíží podzimní komunální volby.

Obchvat může někomu body u voličů vzít, jinému je přidat. Ale jaký obchvat? A jaké jsou reálné šance které z variant?

EIA bude v létě, pak začnou výkupy, slibuje ŘSD

Konkrétním bodem v tomto dynamickém vývoji je, že v pátek 10. dubna investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podal novou žádost o vydání závazného stanoviska EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) ke stavbě obchvatu Třebíče. Tedy k té jediné variantě, která je po letech diskusí technicky připravena, a jediné, kterou se úřady zabývají.

Ano, můžeme se za šest let dostat do situace, že nebude nic.

Jaromír Barákkritik připravovaného obchvatu Třebíče

Poté, co krajský úřad zveřejní dokumentaci EIA investora k obchvatu, bude možné po 30 dnů k záměru podávat připomínky. Pak bude vypracován oponentní posudek a uskuteční se i veřejné projednání záměru.

„Počítáme s tím, že závazné stanovisko EIA nám bude vydáno během letních prázdnin. Na základě tohoto stanoviska začneme vykupovat nemovitosti, začneme tedy s dobrovolnými výkupy od těch majitelů nemovitostí, kteří se nám například už nyní sami hlásí a chtějí nám nemovitosti prodat,“ řekl šéf vysočinské správy ŘSD Aleš Kratina.

Může nastat situace, že nebude nic, varuje kritik

Nejviditelnějším a nejvytrvalejším oponentem oficiální verze obchvatu, kterou on sám nazývá „průchvatem“ (tento výraz už dokonce začali používat i odborníci), je třebíčský opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům!).

Zastupitel je přesvědčen, že plánovaný průchvat Třebíči dopravně nepomůže. Naopak jím navrhovaný velký obchvat bude levnější než průchvat, nerozdělí čtvrť Borovinu a mine lesoparky Libušino a Terovské údolí i Lorenzovy sady. A protože povede po polích, nenadělá ekologickou újmu.

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v jaké ho v rámci řízení EIA začaly znovu projednávat úřady.
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v jaké ho v rámci řízení EIA začaly znovu projednávat úřady.
Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči
Součástí kampaně na podporu navržené trasy obchvatu Třebíče je i video, které představí jeho nyní uvažovanou podobu. Její součástí bude i tato mimoúrovňová křižovatka. Video chce třebíčská radnice zveřejnit o víkendu.
10 fotografií

Barák je nejviditelnější osobou ze spolku Obchvat Třebíče, který prosazuje velký obchvat Třebíče a který prezentoval svůj návrh 13. dubna v komunitním centru Moravia, zatímco ŘSD představilo svou oficiální verzi obchvatu 8. dubna v Národním domě.

Barák připouští, že výsledkem střetu může být i to, že Třebíč v nejbližších letech žádný obchvat mít nebude. „Lidé, kterých se trasa průchvatu týká, a je jich stále víc, se budou samozřejmě bránit. Jsou to i podnikatelé a my je zastupujeme a budeme postupovat tak, jak postupujeme. Ano, můžeme se za šest let dostat do situace, že nebude nic,“ řekl Barák.

„Existuje jenom jedna varianta,“ tvrdí starosta

Obchvat podle návrhu ŘSD už se v řízení EIA projednával v letech 2021 až 2024. Zatímco v roce 2024 už získala stavba obchvatu územní rozhodnutí, spolek Obchvat Třebíče se proti tomuto rozhodnutí odvolal, námitky podaly i spolky Děti Země, Voda z Tetčic a Tilia Thákurova.

V březnu 2025 bylo závazné stanovisko EIA (vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina v lednu 2024) zrušeno ministerstvem životního prostředí. V roce 2025 ŘSD oznámilo, že původní žádost EIA stáhne a podá novou podle nového stavebního zákona.

ŘSD podalo novou žádost, obchvat Třebíče by se měl začít stavět do tří let

Nyní je tedy souboj o existenci a podobu třebíčského obchvatu opět na začátku.

Podle třebíčského starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) však jde prakticky o hru vabank - buď bude tento obchvat, nebo nebude nic. „Existuje jenom tato jedna varianta, žádná jiná není. Jinak obchvat nebude. EIA je zpracována tak, aby popsala všechna rizika obchvatu na životní prostředí, tak předpokládám, a nepřipouštím si jiný výsledek, než že získá kladné stanovisko,“ pronesl Pacal. „Aktivita odpůrců obchvatu roste, já to přičítám sílící nervozitě z toho, že by se ten obchvat začal stavět,“ míní Pacal.

Bez Dukovan by nebyl důvod obchvat stavět

Proti stavbě velkého obchvatu staví argument, podle kterého projíždí Třebíči jen malé množství tranzitní dopravy na to, aby se obchvat vyplatil. „Bodem na průtahu před kulturním domem Pasáž jezdí denně 22 tisíc vozů, ale z toho jen 25 procent je tranzit. Ekonomická výhodnost obchvatu nebo městského okruhu je poměřována procentem tranzitním dopravy ve vztahu k celkovým nákladů stavby,“ pověděl Pacal.

Zásadním aspektem je financování obou diskutovaných variant obchvatu, přičemž ta Barákova je prakticky jenom teorií, protože se jí žádné úřady zatím nezabývají.

Proti trase plánovaného obchvatu Třebíče protestují hned čtyři spolky

V roce 2017 se objevila šance najít financování pro stavbu obchvatu z peněz státu v rámci budování trasy pro přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalších atomových reaktorů elektrárny v Dukovanech, o jejíž přípravě tehdy rozhodla vláda. Do té doby totiž stát neprojevil zájem stavbu třebíčského obchvatu platit, protože to nebylo ekonomicky rentabilní.

„Nebere se tady v potaz hlavní kritérium státu při posuzování dopravních staveb. To je ekonomická výhodnost, jež u třebíčského obchvatu nevychází a nevycházela, proto jeho stavba nebyla nikdy na pořadu dne. Kdyby se nyní dalších deset až patnáct let čekalo, až bude vyřešena dostavba Dukovan, tak stát třebíčský obchvat už nebude mít důvod stavět. Není jiný hnací motor pro stavbu obchvatu. Nyní je jedinečná šance pro Třebíč mít obchvat, jinak ho mít nebudeme,“ míní Pacal.

Velký obchvat je dle studie o polovinu levnější

Po zmíněném usnesení vlády se i podle Kratiny v roce 2017 začal stávat třebíčský obchvat realitou. „Předtím jsme se snažili zvýšit význam silnice I/23, aby se stala pro stát atraktivní, ale moc se nám to nedařilo,“ zmínil Kratina, který ve zmíněné době pracoval ještě na třebíčské radnici na odboru dopravy.

29. srpna 2024

Nyní ne zcela zodpovězenou otázkou je, co se stane, pokud třebíčský obchvat kladné posouzení EIA, a tím zelenou pro další postup nezíská. Zatímco zastánci malého obchvatu/průchvatu tvrdí, že pro stavbu Dukovan žádná alternativní návozová trasa nyní neexistuje, stoupenci velkého obchvatu tvrdí, že alternativní trasa existuje - od Velkého Beranova do Třebíče například přes Velké Meziříčí. A že stejně tak bude možné na stavbu obchvatu sehnat peníze.

O jaké částky se jedná? V případě šest kilometrů dlouhého obchvatu v režii ŘSD jde podle posledních oficiálních informací o částku 4,9 miliardy korun, v případě Barákem zastávané varianty velkého obchvatu o délce 11,5 kilometru by šlo o částku 2,5 miliardy korun - přičemž Barákova strana, která si nechala na trasu velkého obchvatu zpracovat vlastní studii, je přesvědčena, že výše zmíněné usnesení české vlády z roku 2017 lez interpretovat tak, že se vláda zavázala, že pro Třebíč zaplatí jakoukoli variantu obchvatu.

Obchvat Třebíče se blíží, součástí stavby bude i devět metrů vysoký tunel

„Nižší cena velkého obchvatu oproti malému obchvatu by měla být silným argumentem pro stát. Už v roce 2004 při vypracování prvních variant obchvatu pro ŘSD vyšel velký obchvat jako vhodnější z ekologického hlediska,“ poukázal Barák, který vytýká zastáncům oficiálního řešení, že se alternativními trasami nezabývali.

To však druhá strana odmítá s tím, že zvažovaných variant bylo mnoho – například podle Pacala bylo už v roce 2005 zvažováno 13 variant.

Očekává se právní bitva o stavební povolení

Nemalá část obyvatel Třebíče patrně doufá, že se obchvat začne stavět co nejdříve, a to v jakékoli variantě. „Ptal se někdo obcí kolem Třebíče, zda by to tak chtěly? Nejdůležitější bude odtáhnout tranzitní dopravu z centra, ať už průchvatem, nebo obchvatem. Budeme se furt hádat, a nakonec bude i Vladislav mít obchvat dřív než jakoukoliv alternativu Třebíč,“ napsal jeden z diskutujících na facebookových stránkách spolku Obchvat Třebíče v reakci na jeho variantu velkého obchvatu.

Kratina míní, že odpůrci stavby malého obchvatu budou aktivní v rámci stavebního řízení. „Samozřejmě očekáváme, že po vydání EIA se odpůrci stavby budou domáhat soudního přezkumu, to nemůžeme ovlivnit, soudy jsou nezávislé. To by nám nemělo v žádném případě blokovat výkupy pozemků. Hlavní právní bitva, domníváme se, se bude odehrávat na obrysu vydání stavebního povolení,“ pravil Kratina.

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Barák mezitím obvinil starostu Pacala ze šíření údajných lží o variantách obchvatu v třebíčských novinách. Zatímco Barák nyní řekl, že zvažuje na Pacala žalobu, Pacal MF DNES sdělil, že o žádné podobné Barákově reakci neví.

Spolek Děti Země za peníze, které vybral ve sbírce, nechal provést v trase malého obchvatu biologický průzkum, jejž chce využít při právě započatém novém projednávání EIA.

ŘSD počítá se zahájením výstavby obchvatu v roce 2028 a s jeho uvedením do provozu roku 2031. V hlavní trase obchvatu jsou plánovány čtyři mosty plus dalších šest mostů se stavbou souvisejících, tři mimoúrovňové křižovatky a tunel o délce 229 metrů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Temná Farma zvířat míří do kin. Je nový animák podle Orwella vůbec pro děti?

Animovaný film zpracovává klasickou satirickou a alegorickou bajku o revoluci...

Animovaná Farma zvířat přichází do kin jako nenápadný „rodinný“ film, který ale zasahuje překvapivě tvrdě. Nové zpracování slavné alegorie George Orwell ukazuje revoluci, jež se rychle mění v...

21. dubna 2026  17:17

Jablonec nad Nisou bude mít jen 31 volebních okrsků, ministerstvo to schválilo

ilustrační snímek

V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé Jablonce nad Nisou hlasovat jen v 31 volebních místnostech. Původně bylo druhé největší město v Libereckém...

21. dubna 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Hazard na staveništi. Lidé zákaz vstupu do areálu ignorují, hrají si tu děti

Přírodní park Červeňák.

Do uzavřeného areálu Červeňák v Pardubicích lidé dál vstupují navzdory zákazovým cedulím. Mezi stavební technikou se však kromě dospělých pohybují i malé děti, které si na staveništi hrají. To by...

21. dubna 2026  17:02

Šéfka ostravského muzikálu se loučí inscenací inspirovanou jejím životem

ilustrační snímek

Muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) připravuje premiéru autorské inscenace Tak se nám stalo. Děj vychází ze života šéfky muzikálu...

21. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Kolaps na fotbale. Diváka oživovali přímo na tribuně

Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z...

21. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Ilustrační snímek

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...

21. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Pardubický kraj rozdělí sedmi obcím bezúročné půjčky na rozvojové projekty

ilustrační snímek

Zastupitelé Pardubického kraje dnes schválili bezúročné půjčky na rozvojové projekty obcí. Z devíti žádostí uspělo sedm, celkem za 57 milionů korun. Půjčky...

21. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

ÚS vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává deset let za drogový delikt

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává desetiletý trest vězení za drogovou trestnou činnost. Okresní soud v Sokolově zamítl jeho...

21. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...

Napětí v Třebíči se stupňuje. Příčinou je stavba obchvatu města, dlouho očekávaného a propíraného ze všech možných stran. Všichni se shodují, že Třebíč obchvat potřebuje. Jenže jak by měl vypadat a...

21. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.