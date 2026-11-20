V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku je možné zhlédnout betlém s postavami v životní velikosti, který byl před deseti lety vystavený v pražské katedrále svatého Víta. Jeho autorem je řezbář Bohumil Biňovec. Tvorbě betlémů se se ženou Blankou věnuje přes 20 let. Svůj rozsáhlý pohyblivý betlém pravidelně vystavuje u svého domu. Od dneška do 3. ledna příštího roku je k vidění vždy v pátek a o víkendu, mezi vánočními svátky denně.
"Když na tom děláte celý rok, tak si to chcete vychutnat. Máme to (přístupné) o týden dřív, abychom za tu naši práci zase dostali zpět nějakou energii a měli chuť to dělat dál," řekl Biňovec.
Mechanický betlém, kterému Biňovcovi obětovali garáž, se každoročně rozrůstá. Zatímco před šesti lety měl asi 80 postav, nyní jich je přes 280 a řezbář pracuje na dalších, které v kompozici přibudou ještě letos. Scenérie na více než deseti čtverečních metrech je nasvícená, hraje u ní hudba a návštěvníci ji mohou sledovat přes velkou prosklenou stěnu.
Z atrakce pro místní se postupně stalo lákadlo i pro lidi z dalších koutů Česka, kteří se u domu zastavují. Biňovcovi odhadují, že jich může být za několik týdnů i tisíc. Láká je nejen ústřední téma Svaté rodiny, ale především nespočet scenérií atraktivních pohybem postav a jejich přívětivou barevností, stejně jako humorem, se kterým Biňovec ke svým figurkám přistupuje. "Třeba letos jsem udělal figurku zevlouna. On si leží a manželka maká. Na houpačce jsem zase udělal tři dětičky, které převáží jeden tlouštík námořníček. Chci prostě v betlému legraci, ať se taky lidé mají čemu zasmát," dodal Biňovec.
Vedle humoru si zakládá i na realističnosti, a tak když chtěl vytvářet skupinku sklářů, vypravil se nejprve na návštěvu skláren v Janštejně. Dlouho technicky ladil i skupinku tanečnic, kterým chtěl dopřát opravdu plynulý pohyb.
Instalace betlému rodině pravidelně zabere několik týdnů, letos s ní začali v září. Celý leden se pak Biňovec věnuje opravám, které složité soustrojí betlému potřebuje.
Svůj první betlém začal Biňovec vyrábět v roce 2005, chtěl se nějak realizovat. Hudba, které se věnoval dlouhá léta, už mu nevyhovovala. Se svou prací byl v minulosti úspěšný při soutěži betlémářů Nožík Tomáše Krýzy. Velký ohlas sklidil také jeho výtvor vystavený před lety na zámku v Kamenici nad Lipou. Později použilo město jeho betlém jako motiv novoročního přání, které se dostalo i ke Správě Pražského hradu. Následně ho oslovili zástupci katedrály svatého Víta, aby svůj betlém vystavil v kapli Božího hrobu.