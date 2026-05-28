Ochránci se stanice Pavlov dnes v Třebíči zachraňovali čapí mláďata

Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku dnes museli z čapího hnízda v Třebíči odebrat tři mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen samec. Podle pracovníka stanice Jiřího Kořínka teď mláďata stará nejvýš týden zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice, která je tam od loňska kvůli zraněnému křídlu.
"Máme je (mláďata) podložená pod náhradní matkou, která seděla na vajíčkách a přijala mláďata, která jsme jí podstrčili," řekl Kořínek. Dohromady má šest mláďat, péči o další už zřejmě nezvládne.
Na nepřítomnost samice v hnízdě na komíně nedaleko centra Třebíče upozornili lidé, kteří život čápů pravidelně sledují pomoci webkamer. Obavy, že samice uhynula, se nepotvrdily. Celou dobu seděla na komíně na opačné straně řeky, protože na ni samec útočil a nechtěl ji do hnízda pustit. Agresivní vůči sobě byli i dnes v podvečer, když se od jejich hnízda vzdalovala plošina s odebranými mláďaty. Nakrátko sice do hnízda dosedli oba, brzy se ale zase rozdělili. Loni stejný pár ve stejném hnízdě odchoval tři mláďata.
Jeden z rodičů, který musí mláďata zahřívat a krmit, podle Kořínka k jejich úspěšnému odchovu nestačí. Jakmile by odletěl pro potravu, stala by se mláďata snadným terčem pro ostatní čápy. "Mláďata by vyházeli a hnízdo obsadili. Je otázka několika minut, než se do hnízda dostane jiný čáp," vysvětlil Kořínek. Přesun do stanice jim podle něj dá šanci na přežití.