Žďárská NeŠkola pro „ajťáky“ uvítá první studenty už letos v září

Krajští zastupitelé již odsouhlasili záměr založit k tomuto účelu spolek, a to ve spolupráci právě se žďárskou radnicí a také s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

„Výuka bude zahrnovat praktické řešení problémů zadaných firmami. Cílem je reagovat na poptávku trhu po IT dovednostech a poskytnout celoživotní vzdělávání pro minimálně středoškolsky vzdělané jednotlivce,“ informoval krajský radní Jiří Běhounek.

Studenti tak získají praxi a cenné zkušenosti mimo jiné v programování, kyberbezpečnosti nebo třeba v analytice. Tato praktická spolupráce, která už úspěšně funguje například v Estonsku, připraví absolventy na přímý vstup do pracovního prostředí běžných firem.

Škola přechodně, prozatím na dva roky, najde zázemí v městské administrativní budově ve žďárské Dolní ulici. Následně by se měla přesunout do prostor tamní střední průmyslové školy, kde kraj pro tyto účely zrekonstruuje půdní prostory.

„Neformální celoživotní pomaturitní vzdělávání v oblasti IT zatím na Vysočině chybí. IT NeŠkola by měla tuto praxi změnit,“ dodal hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.