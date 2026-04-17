Odborníci zkoumají kosti z kostela v Telči, hledají ostatky Františky Slavatové

Odborníci zkoumají kosti z krypty telčského kostela Jména Ježíš. Doufají, že mezi nimi budou ostatky hraběnky Františky Slavatové. S identifikací by mohly pomoci její dochované rukavičky, snad ponesou hraběnčino DNA, řekla dnes v Telči novinářům Eva Drozdová z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity. Město si letos připomíná Rok Františky Slavatové, zakladatelky jezuitského areálu v Telči, která zemřela před 350 lety.
Hraběnka byla původně pochovaná v kryptě společně s představiteli jezuitského řádu. V době napoleonských válek, kdy už zrušený klášter sloužil jako zázemí armády, je vojáci přemístili na hřbitov, aby mohli zužitkovat cínové schránky. Uložili je na starém hřbitově, ale označení hrobu se nedochovalo, teď je jejich umístění neznámé. V chodbičce pod kryptou zůstala ležet jen jedna menší truhla s kostmi. Jejich výzkum začal loni v červenci. První závěry odborníků budou známé na podzim.
Zkoumá se především to, kolika lidem kosti patřily, jak byli staří, jakými nemocemi trpěli, zda to byli muži či ženy. Bližší určení konkrétních lidí bude podle Drozdové složité, protože neexistuje DNA jejich spolehlivě určených příbuzných. "To, že existují rukavičky Františky Slavatové, je pro mě úplně nová informace. A uvnitř mohou být buňky hraběnky," reagovala dnes Drozdová na informaci o existenci rukaviček.
Podle Hany Martínkové z telčského zámku se dochovaly v jindřichohradecké pobočce Státního oblastního archivu Třeboň a letos bude možné je na zámku vidět. Vystavené budou poprvé. "Je to velmi unikátní předmět, který je prokazatelně z osobního majetku hraběnky," řekla Martínková. K vidění budou v květnu a září při mimořádných kastelánských prohlídkách, které bude zámek u příležitosti Roku Františky Slavatové pořádat.
Protože Františka Slavatová, která se narodila v roce 1609 a patřila mezi mimořádné osobnosti Telče, nemá důstojný hrob, odhalí jí letos město pamětní desku. Přispěje na ni Telč, kraj a veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky. Zatím je v ní asi 38.000 korun, cílem je získat 100.000 korun.
Program Roku Františky Slavatové společně připravily město, Masarykova univerzita, Muzejní spolek v Telči, telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, Národní památkový ústav, římskokatolická farnost a státní zámek.
Dnes v Univerzitním centru Telč spadajícím pod Masarykovu univerzitu začala konference Mecenášky v raném novověku. V úterý 28. dubna se v muzeu otevře výstava studentských prací inspirovaných Františkou Slavatovou nazvaná Stopy jedné ženy, uskuteční se ještě několik přednášek nebo barokní pouť. Vrcholem oslav bude zádušní mše a odhalení pamětní desky naplánované na 19. září.