Odborníci zkoumají kosti z kostela v Telči, hledají ostatky Františky Slavatové

Autor: ČTK
  12:09aktualizováno  12:09

| foto: ČTK

Odborníci zkoumají kosti z krypty telčského kostela Jména Ježíš. Doufají, že mezi nimi budou ostatky hraběnky Františky Slavatové. S identifikací by mohly pomoci její dochované rukavičky, snad ponesou hraběnčino DNA, řekla dnes v Telči novinářům Eva Drozdová z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity. Město si letos připomíná Rok Františky Slavatové, zakladatelky jezuitského areálu v Telči, která zemřela před 350 lety.

Hraběnka byla původně pochovaná v kryptě společně s představiteli jezuitského řádu. V době napoleonských válek, kdy už zrušený klášter sloužil jako zázemí armády, je vojáci přemístili na hřbitov, aby mohli zužitkovat cínové schránky. Uložili je na starém hřbitově, ale označení hrobu se nedochovalo, teď je jejich umístění neznámé. V chodbičce pod kryptou zůstala ležet jen jedna menší truhla s kostmi. Jejich výzkum začal loni v červenci. První závěry odborníků budou známé na podzim.

Zkoumá se především to, kolika lidem kosti patřily, jak byli staří, jakými nemocemi trpěli, zda to byli muži či ženy. Bližší určení konkrétních lidí bude podle Drozdové složité, protože neexistuje DNA jejich spolehlivě určených příbuzných. "To, že existují rukavičky Františky Slavatové, je pro mě úplně nová informace. A uvnitř mohou být buňky hraběnky," reagovala dnes Drozdová na informaci o existenci rukaviček.

Podle Hany Martínkové z telčského zámku se dochovaly v jindřichohradecké pobočce Státního oblastního archivu Třeboň a letos bude možné je na zámku vidět. Vystavené budou poprvé. "Je to velmi unikátní předmět, který je prokazatelně z osobního majetku hraběnky," řekla Martínková. K vidění budou v květnu a září při mimořádných kastelánských prohlídkách, které bude zámek u příležitosti Roku Františky Slavatové pořádat.

Protože Františka Slavatová, která se narodila v roce 1609 a patřila mezi mimořádné osobnosti Telče, nemá důstojný hrob, odhalí jí letos město pamětní desku. Přispěje na ni Telč, kraj a veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky. Zatím je v ní asi 38.000 korun, cílem je získat 100.000 korun.

Program Roku Františky Slavatové společně připravily město, Masarykova univerzita, Muzejní spolek v Telči, telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, Národní památkový ústav, římskokatolická farnost a státní zámek.

Dnes v Univerzitním centru Telč spadajícím pod Masarykovu univerzitu začala konference Mecenášky v raném novověku. V úterý 28. dubna se v muzeu otevře výstava studentských prací inspirovaných Františkou Slavatovou nazvaná Stopy jedné ženy, uskuteční se ještě několik přednášek nebo barokní pouť. Vrcholem oslav bude zádušní mše a odhalení pamětní desky naplánované na 19. září.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Moravská filharmonie chystá dva koncerty s šumperskou kapelou O5 a Radeček

ilustrační snímek

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) chystá na své domovské scéně v Redutě dva koncerty se šumperskou kapelou O5 a Radeček. První koncert 28. dubna se téměř...

18. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Na D1 u Velké Bíteše ráno zemřel řidič dodávky, která narazila do kamionu

ilustrační snímek

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku dnes ráno narazila dodávka do stojícího kamionu. Řidič dodávky havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno,...

18. dubna 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Má jasnou vizi. A když něčemu nerozumí, tak se zeptá, říká ředitelka o Bolkovi

Kateřina Komárková od ledna 2021 vede jako ředitelka brněnské Divadlo Bolka...

Nekonečný covid a dvojí stěhování. Ale také více vlastních inscenací a pohodlně usazení diváci. Kateřina Komárková, která už pět let řídí brněnské Divadlo Bolka Polívky, si na nudu rozhodně stěžovat...

18. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Posprejovali historickou budovu v Praze, hrozí jim tvrdší trest. Policie prosí o pomoc

Pražská policie pátrá po sprejerech, hrozí jim až tři roky vězení (18. dubna...

Policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří v poslední únorový den posprejovali vjezdová vrata v pražské ulici Kamenická. Pachatelé svým činem poničili historickou budovu v Praze 7, čímž...

18. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku narazila dodávka do stojícího kamionu....

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku v sobotu ráno narazila dodávka do stojícího kamionu. Řidič dodávky havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, sdělila mluvčí policie Dana Čírtková.

18. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  12:39

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Ukázka pokládky geomříže při úpravě zadní příjezdové cesty k hradu Velhartice...

Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.

18. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Olomoucká galerie hostí výstavu umělců a jejich umělecky ztvárněné klapky

ilustrační snímek

Více než 100 umělecky ztvárněných filmových klapek vystavuje od tohoto týdne olomoucká galerie Art Rubikon. Mezi autory originálních děl patří Jaroslav...

18. dubna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Pražský hrad se otevřel lidem. Mohou navštívit sály i zahrady, zájem je velký

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Stovky návštěvníků v sobotu od rána proudí na Pražský hrad, aby si prohlédly výjimečně zpřístupněné reprezentační prostory. Lidé přijeli i z dalekých koutů České republiky a od brzkých ranních hodin...

18. dubna 2026  12:22

Zatoulaný nákupní vozík na Sídlišti Solidarita v Praze 10

vydáno 18. dubna 2026  12:02

V Praze na Vinohradské třídě začala tramvajová výluka v úseku Vinice-Želivského. Probíhá napojení nové trati v Počernické ulici.

vydáno 18. dubna 2026  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Letňanech mimo soukromých zahrádek není příliš mnoho ovocných stromů. Přesto však se i nějaká „obecní“ právě kvetoucí švestka najde.

vydáno 18. dubna 2026  12:01

Poděbrady nabízejí stezky zdraví, šest tras měří přes 46 kilometrů

ilustrační snímek

Poděbrady na Nymbursku nabízejí od letošního jara lázeňským hostům, turistům i místním takzvané stezky zdraví. Šest tras s různou náročností o celkové délce...

18. dubna 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.