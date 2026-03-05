Brod loni ušetřil miliony za odpad, poprvé v historii se vešel do limitu

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se v loňském roce podařilo razantně snížit množství odpadu. A to dokonce tak výrazně, že město nemuselo vůbec poprvé v historii doplácet za nadlimitní množství odpadu uloženého na skládku. Ušetřilo tím miliony. Za úspěchem podle radnice stojí nový systém svozu.
V loňském roce odvezly Technické služby z města a jeho místních částí na skládku v Ronově nad Sázavou u Přibyslavi celkem 3 799 komunálního tun odpadu. Je to o 180 tun méně než v roce 2024. Vedení města v tom spatřuje jednoznačný přínos takzvaného systému door to door. Odpad třídí obyvatelé přímo v domácnostech a už od domů je odvážen odpad tříděný.

S tím souvisí i poplatek za odpad. Ten se už neplatí paušálně na osobu, ale podle velikosti sběrné nádoby na netříděný komunální odpad v domácnosti. Čím větší je popelnice, tím je poplatek vyšší. Obyvatelé tak jsou motivováni mít komunálního odpadu co nejméně. Za litr popelnice si radnice účtuje 65 haléřů za každý svoz v dvoutýdenním intervalu.

Zbyněk Stejskalstarosta Havlíčkova Brodu

„Skutečným cílem však je připravit se na rok 2030, kdy přijde de facto konec skládkování,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal.

Jak ovšem upozornil, legislativa je nastavena tak, že každý rok množství odpadu, které je povoleno v přepočtu na obyvatele vyvézt, klesá. „A zároveň se navyšuje poplatek, který nám je účtován při překročení limitu,“ podotkl.

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Systém odpadového hospodářství je v České republice regulován zákonem. Je definované množství odpadu, které může občan za rok uložit na skládce. Veškerý tam vyvezený odpad se eviduje. Pokud dojde k překročení stanoveného limitu, razantně se navýší poplatek za uložení, a to až násobně.

Třídění už v domácnostech si obyvatelé města vzali k srdci. Radnice systém door to door postupně během posledních let rozšiřovala z místních částí až do města. K rodinným domům a menším bytovkám bylo přistaveno více než pět tisíc nádob pro sběr papíru a plastu.

Objemného odpadu je už jen polovina

Obrovský pokrok se Brodu podařilo učinit rovněž v produkci objemného odpadu. Jeho množství meziročně kleslo o neuvěřitelných 45 procent, ubylo ho 685 tun. Velkou roli v tom sehrála důkladnější kontrola při vjezdu do sběrného dvora a přijetí nových opatření.

„Zavedli jsme zelené karty, kterými se obyvatelé musí prokazovat. Zamezujeme tak návozu odpadu z jiných obcí. Důsledně také kontrolujeme podnikatele, aby nenaváželi na sběrný dvůr odpad z provozoven. Zároveň jsme přijali dalšího pracovníka, takže jsme dosáhli lepší kontroly a třídění,“ vyjmenovala některé konkrétní kroky místostarostka Marie Rothbauerová.

Lidé vozí do sběrného dvora odpad na kšeft, Havlíčkův Brod zavedl karty

„Nově nastartovaná změna mě opravdu moc těší. Je to dané jednak souborem opatření, která jsme v odpadovém hospodářství postupně zaváděli. Je to také zásluha všech občanů, kteří se ke třídění staví zodpovědně, a za to jim patří opravdu obrovský dík,“ podotkl Stejskal.

Vedle úspor to přináší i prestiž a ocenění

Úspěchů Havlíčkova Brodu na poli odpadového hospodářství a třídění odpadů si všímají i organizace a společnosti, které se problematikou zabývají. Byť to není primární cíl vedení města, podařilo se mu nasbírat řadu ocenění.

Jedním z nich je například Křišťálová popelnice, což je soutěž mezi městy. Havlíčkův Brod se stal vítězem v letech 2005 a v roce 2024. Předloni získal i Odpadového Oscara za nejnižší produkci směsného odpadu na Vysočině. Loni Brod získal i titul Zelená obec.

„Naším cílem je zachovat naše město a region jako krásné místo k životu s čistou a zdravou přírodou. Jsem moc ráda za to, že můžu poděkovat občanům Havlíčkova Brodu, že jsou ve třídění opravdu zodpovědní,“ dodala Marie Rothbauerová.

