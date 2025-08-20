V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Nádoby na třídění odpadu do všech rodinných a řadových domů, lepší pokrytí veřejnými kontejnery, ale i omezení svozu na čtrnáctidenní frekvenci a změny v systému poplatků. To jsou podle vedení města důvody, proč obyvatelé Havlíčkova Brodu výrazně zlepšili třídění odpadů.
„Pokles množství směsného odpadu o 30 procent oproti roku 2020 je přímým výsledkem změny systému svozu a zavedení door-to-door sběru papíru a plastu přímo od domů,“ konstatoval starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).
Za zásadní zlepšení považuje i výrazný pokles odevzdaného objemného odpadu. Ve sledovaném období se jeho produkce snížila o 53 procent. Starosta to přičítá zavedení systému evidence pomocí odpadových karet ve sběrných dvorech.
„Snižování množství odpadu ukládaného na skládku je pro nás klíčovým krokem k tomu, abychom se efektivně připravili na blížící se zákaz skládkování,“ podotkla brodská místostarostka Marie Rothbauerová. Se zákazem ukládání odpadu na skládku česká legislativa počítá od roku 2030.
Jedno ocenění za druhým
O tom, že se vedení města daří nakládání s odpady zlepšovat, svědčí i celostátní ocenění, jež v této oblasti v posledních letech sbírá jedno za druhým a doslova „září“.
V roce 2024 Havlíčkův Brod zvítězil v soutěži Odpadový Oskar v kategorii Skokan roku. Letos v červnu se stal Zelenou obcí roku v kategorii statutárních velkých měst.
Uznání se městu dostalo za komplexní přístup k ochraně životního prostředí, zapojení obyvatel do ekologických aktivit a modernizaci odpadového systému.
K tomu se přidalo i vítězství v soutěži O křišťálovou popelnici, udělované za nejlepší výsledky v třídění odpadu mezi všemi obcemi v České republice.