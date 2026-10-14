Vítězné uskupení Pro Třebíč se ve městě dohodlo na povolební spolupráci s hnutím ANO a uskupením Živé město. Na většinu v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu to nestačí. Podle lídra Pro Třebíč a starosty města Pavla Pacala budou jednání pokračovat.
Vítěz voleb získal šest mandátů. Hnutí ANO, které skončilo na druhém místě, bude mít pět zastupitelů, Živé město dva. "Máme definované priority, a to obchvat města, nakládání s odpady, dopady výstavby jaderné elektrárny Dukovany a kvalitu života v Třebíči. V současné době zahájíme jednání o další podpoře, abychom získali většinu," řekl Pacal.
Očekává, že koalice by mohla být dohodnutá do konce příštího týdne. Ustavující zastupitelstvo by se podle něj mohlo uskutečnit 5. listopadu. Chce na něm být znovu zvolen starostou. "Bavili jsme se o tom, že starostou města bych měl zůstat já. Uvolněný starosta (by měl být) určitě za ANO a Živé město a zbytek necháváme otevřený," dodal Pacal.
Do třebíčského zastupitelstva se ve volbách, které se konaly 9. a 10. října, dostala se čtyřmi mandáty uskupení Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč a koalice Piráti-Břehy-Zelení. Dva mandáty získala KDU-ČSL.
Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v Třebíči hnutí ANO, obsadilo ale post místostarosty. V koalici bylo s lidovci a uskupením Pro Třebíč.