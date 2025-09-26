Kamionu, který kličkoval ze strany na stranu a v některých okamžicích nechybělo mnoho, aby narazil do svodidel, si řidiči všimli na 150. kilometru dálnice ve směru na Prahu kolem sedmé hodiny večer. Jedna z řidiček okamžitě volala na tísňovou linku.
Operační důstojník k vozidlu poslal nejbližší hlídku, ta kamion spatřila na kilometru 116. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy v zákazu předjížděl jiné kamiony. Na nejbližší odpočívce policisté řidiče zastavili.
Vozidlo řídil osmačtyřicetiletý Maďar. Že může být pod vlivem alkoholu, si i policisté hned všimli. Dechová zkouška to potvrdila, ukázala hodnoty 2,39 a 2,44 promile.
Požití alkoholu řidič přiznal. Vypověděl, že ve čtvrtek odpoledne v Maďarsku naložil náklad a vydal se do Česka. „Na cestu si koupil nějaké potraviny a několik piv, které při jízdě zkonzumoval,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Protože ale hrozilo, že by se zákazem neřídil a v jízdě pokračoval, odvezli ho k vystřízlivění na záchytnou stanici do Jihlavy. Jízdní souprava zůstala odstavená na dálničním odpočívadle.
„Dnes dopoledne policisté eskortovali řidiče k výslechu a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ konstatovala Čírtková.
Jak mluvčí upozornila, řídit kamion v podnapilém stavu je hazardem na jakékoliv komunikaci. Ale na dálnici, po níž jezdí vozidla mnohem vyšší rychlostí a za hustého provozu, jde o obrovskou nezodpovědnost. „Takový řidič může způsobit vážnou nehodu, na kterou mohou doplatit nevinní lidé,“ dodala.
Ocenila při tom řidičku, která neváhala a podezřelé chování řidiče kamionu na tísňovou linku nahlásila. „Na každé oznámení, které přijmeme na lince 158, policisté adekvátně zareagují. A stejně tak tomu bylo i v tomto konkrétním případě,“ uzavřela.
