Opoziční Pirátí s Fórem v Jihlavě se v kampani zaměří na bydlení i parkování

Mezi volebními tématy opozičních Pirátů s Fórem Jihlava v krajské Jihlavě bude dostupné bydlení, parkování i úpravy veřejného prostoru včetně obnovy náměstí. V letošních komunálních volbách je podpoří Zelení. Karolína Koubová (bezpartijní), která znovu povede kandidátku, by chtěla zvýšit volební zisk nad deset procent. V posledních volbách dostala kandidátka Pirátů a Fóra 8,35 procenta hlasů, ale v předchozím volebním období, v němž byla Koubová primátorkou, dalo hlas Fóru Jihlava 18 procent voličů.
Jihlavu teď vede ANO s ODS a lidovci. V městském zastupitelstvu má nejsilnější ANO 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž kromě Pirátů a Fóra Jihlava patří SPD s podporou Trikolory a Starostové a nezávislí.
Do případné nové koalice podle Koubové kandidátka nepůjde s extrémními uskupeními. Jak uvedla, neumí si představit ani spojení s hnutím ANO. "Vzhledem k tomu, jaké máme dlouhodobě vztahy," řekla. Míní, že co bylo na radnici odpracované v posledních čtyřech letech, jde za ODS.
První tři místa na kandidátce Pirátů s Fórem obsadili současní jihlavští zastupitelé. Dvojkou bude Daniel Škarka, třetí Tereza Kafková. Zatím není jisté, jestli bude kandidovat i čtvrtý zastupitel Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Podle Koubové je na vážkách, protože to pracovně nestíhá. "My si přejeme, aby tam s námi znovu byl, ale uvidíme, jak se rozhodne," řekla.
Jihlavská ODS bude o hlasy voličů usilovat na půdorysu koalice Spolu. "Lídrem kandidátky je současný primátor Petr Ryška," sdělil ČTK krajský manažer strany Radek Šauer minulý týden. Jedničkou za ANO bude zřejmě Radek Popelka. Jednání o podobě kandidátních listin či koalic podle ankety ČTK ale ještě mnohé strany neukončily.
V letech 2018 až 2022 řídilo padesátitisícovou Jihlavu Fórum Jihlava s ODS, lidovci, Piráty a koalicí Žijeme Jihlavou. Hnutí ANO, které i tehdy vyhrálo volby, bylo v opozici.