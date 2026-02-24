„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou rekonstrukci čekají například úseky z Havlíčkova Brodu na Skuhrov, přímo v Brodě, poblíž dálnice D1 nebo obchvat Moravských Budějovic.

Jedna ze zásadních oprav spojnice Kolína se Znojmem by měla navazovat na části, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo provést v uplynulých letech. Letos se práce dotknou úseku dlouhého sedm a půl kilometru. Začnou ve Skuhrově na křižovatce u čerpací stanice, skončí v Havlíčkově Brodě na světelné křižovatce se severovýchodním obchvatem.

„Dle provedené diagnostiky vykazuje vozovka v těchto místech řadu poruch. Jde o trhliny v asfaltovém krytu, výtluky, vyjeté koleje. Vozovka je rovněž poznamenána řadou lokálních vysprávek. Proto byla naplánována její celková oprava,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na Havlíčkobrodsku. Konkrétně půjde o sedm a půl kilometru dlouhý úsek od čerpací stanice ve Skuhrově po křižovatku se severovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě.
5 fotografií

Základem bude odfrézování asfaltového povrchu do hloubky přibližně 16 centimetrů. Asfaltové vrstvy pak budou položeny nově. „Chystáme ale i úpravu krajnic, obnovu systému odvodnění a vodorovného dopravního značení,“ doplnil Veselý.

Rekonstrukce silnice by měla začít nejdříve v dubnu, přesný termín zatím není. „Nyní probíhá veřejná soutěž na zhotovitele opravy. Základní lhůta pro podávání nabídek vyprší 3. března. Zahájení prací předpokládáme ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ konstatoval mluvčí. Délka opravy by neměla přesáhnout šest měsíců, skončí tedy na podzim.

Kyvadlový provoz se semafory pro tisíce aut

Vzhledem k rozsahu prací a také vytíženosti komunikace, po níž denně projede devět tisíc vozidel a třetinu z nich tvoří kamiony, je jasné, že se rekonstrukce neobejde bez výluk. Silnice 38 nebude uzavřena, ale bude zaveden kyvadlový provoz řízený semafory.

Podle Veselého bude opravovaný úsek rozdělen na několik kratších částí a opravovat se bude po etapách. Ty by měly být dlouhé zhruba půl kilometru. Posouvat se budou během sezony podle postupu prací.

Místa, kde se letos bude silnice 38 na Vysočině opravovat.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Rekonstrukce tohoto úseku silnice 38 patří k jedněm z největších a nejdražších oprav plánovaných ŘSD pro letošní sezonu na Vysočině. Projektantem odhadované náklady se blíží 126 milionům korun bez DPH. Přesnou sumu určí výběrové řízení.

V letošní sezoně si ŘSD na silnici 38, která patří k nejdůležitější severojižním spojkám v republice a zvláště v létě ji využívají dovolenkáři při cestách do Rakouska, zdá se, zasedlo. V celém jejím úseku napříč Vysočinou od Golčova Jeníkova až po Moravské Budějovice ji čeká oprav několik. V plánu jich správce komunikace má hned šest.

Při demolici mostu Brodu pomůže obchvat

Zřejmě ten největší zásah se uskuteční přímo v Havlíčkově Brodě. V Masarykově ulici dojde k demolici a stavbě nového mostu přes Sázavu i k úpravě křižovatky s Humpoleckou a Lidickou ulicí. Přes řeku bude instalován provizorní jednosměrný most. „Čekají nás těžké měsíce. Budeme na řidiče apelovat, aby byli trpěliví a ohleduplní,“ vzkázal už dříve místostarosta Libor Honzárek.

Trpět však budou zejména místní. Tranzitní doprava místo objede po obchvatu města. Na jeho konci ve směru na Jihlavu ale řidiče bude čekat omezení v podobě úpravy kruhového objezdu u prodejny Highland sport. Během dvou let provozu se ukázalo, že není uzpůsoben dlouhým vozům a nadměrným nákladům a musí být přestavěn.

Havlíčkův Brod bude mít nový most přes Sázavu, unese až 900 tun

Na letošní rok je v plánu ŘSD rovněž oprava úseku silnice 38 od Štoků k dálnici D1 mezi Brodem a Jihlavou a rovněž položení mikrokoberce u Rančířova jižně od Jihlavy.

Větší oprava se pak uskuteční na obchvatu Moravských Budějovic. Tam by měl být odfrézován asfalt a položen nový povrch v úseku dlouhém šest a půl kilometru. Práce se mají v mnohém podobat úseku mezi Skuhrovem a Brodem, vyjít mají na 140 milionů korun bez DPH.

„Po celou dobu prací počítáme s pouze částečným omezením dopravy. Tu bychom rádi místem oprav vedli kyvadlově, na semafory. Konečná podoba opatření však bude až výsledkem jednání s vybraným zhotovitelem a uzavírkové komise,“ prozradil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále.

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy.

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna.

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  12:10

Výstava Design & Science v Plzni představí, jak vznikají funkční prototypy

VĂ˝stava Design & Science v Plzni pĹ™edstavĂ­, jak vznikajĂ­ funkÄŤnĂ­ prototypy

Proces vzniku funkčních prototypů představí výstava Design & Science v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně. Začíná tento čtvrtek a potrvá do 28. března....

24. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Přerovští studenti budou přenášet v Žebračce žáby přes silnici, zachrání tisíce

ilustrační snímek

Tisícům žab, které každoročně putují z oranice u lužního lesa Žebračka k vodní ploše přírodní památky Malé laguny, budou i letos na jejich cestě pomáhat...

24. února 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodly se Maděrová i prezident

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení, curling, příjezdy sportovců i den s prezidentským párem. Celkové náklady na akci byly 75 milionů...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Ztracen v hlubině. Policistu v Dalešicích hledají drony i barokomora z Prahy

Na Dalešické přehradě pokračuje pátrání po zmizelém potápěči (24. února 2026)

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil.

24. února 2026  9:02,  aktualizováno  11:51

Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři.

24. února 2026  11:42

Bludfest míří do Česka. Yungblud se svým festivalem vyrazí poprvé za hranice Británie

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Multižánrový a cenově dostupný festival Bludfest se uskuteční 27. června 2026 v areálu Park 360 v Hradci Králové. Akce, za níž stojí hudebník Yungblud, se vůbec poprvé přesune mimo Velkou Británii....

24. února 2026  11:29

Za dva měsíce Cheb utratil už třetinu nákladů na údržbu komunikací na celý rok

ilustrační snímek

Letošní zimní sezona se výrazně podepíše na výdajích města Cheb na celoroční údržbu komunikací. Jen za první dva měsíce letošního roku město vynaložilo už...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Dar 16 milionů korun od "Wintonova dítěte" pomáhá třeboňskému gymnáziu

ilustrační snímek

Odkaz Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, pomáhá studentům třeboňského gymnázia.

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat do na...

24. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:12

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.